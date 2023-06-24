Antioksidan işlevi gören ve vücutta koruma sağlayan likopen maddesi içeren kuşburnu çayı, aynı zamanda yüksek oranda C vitamini içerdiği için bağışıklık sistemini de güçlendirir. Ayrıca düzenli içildiğinde göz sağlığını da korur. Peki, kuşburnu çayının başka ne gibi faydaları vardır? Kuşburnu çayının faydalarını sizler için derledik. İşte kuşburnu çayının faydaları ve hazırlanışı...

Kuşburnu Çayının Faydaları

-Göz sağlığını korur.

-Kalp ve damar hastalıklarına karşı korur.

-Kötü kolestrolü düşürür.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Eklem ağrılarına iyi gelir.

-Yaşlanma karşıtı etkileri olabilen karotenoid astaksantin içerdiğinden dolayı yaşlanmayı geciktirir ve kırışıklıkları önler.

-Yanık ve yara gibi cilt problemlerine çözümdür.

-Enfeksiyon giderir.

-Kansızlığa iyi gelir.

-Migren ağrıların giderilmesinde oldukça iyidir.

-Böbrek sağlığını korur. Böbrek taşı sorununu çözer.

-Karaciğer sağlığını korur.

-Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi rahatsızlıklara iyi gelir.

-Kabızlığı önler.

-Kilo kontrolünü sağlar.

Kuşburnu Çayı Hazırlanışı

Kuşburnunu yıkadıktan sonra küçük bir çaydanlığa koyun ve üzerine 1 su bardağı su ekleyin. Suyu kaynatın. Daha sonra ısıyı en aza indirerek 10-15 dakika pişirin. Çaydanlığı ocaktan alın ve çayın 5-10 dakika daha demlenmesine izin verin. Çayı bir süzgeçten geçirin. İsterseniz, tatlandırmak için bal veya limon ekleyebilirsiniz.

Not: Şeker hastaları, hamileler ve emziren anneler kuşburnu çayını tüketmeden önce doktoruna danışmalıdır.