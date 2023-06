Ressam Fatma Kadir’in Sergi ve söyleşisi Armutalan Kültür Merkezi’nde Marmaris Kültür Merkezi–KalıMerhaba tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Haftasında farkındalık yaratmak amaçlı Marmaris Belediyesi desteğiyle düzenlendi.

Ressam Fatma Kadir’in kişisel sergisinde, 50 adet yağlı boya tekniği ile hazırlanmış eser sanatseverlerle buluştu. Sanatçı, kuş sanatıyla doğanın bütünlüğünü resmetmeyi ve doğanın bilincinde estetik bir duygu yaratmayı amaçlıyor. Göç eden kuşlar ile küresel ısınma arasındaki ilişkiyi deşifre ederek, kuşların yaşadığımız dünyadaki önemini vurguluyor. Söyleşisinde çalışma alanı olan bu konuda izleyicilere detaylı bilgiler aktardı.

Kadir 2023 sonbaharında, The Havre de Grace Maritime Musem and The Envorimental Center’da “Water Bird Watching” isimli kişisel sergiyle ABD’li sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda Kadir bu koleksiyonunu da dijital platforma taşıyarak sanal galeri ile sanatseverlerle buluştu.