Kurumsal İletişimciler Derneği'nin (KİD) yedinci olağan genel kurul toplantısı, 2 Mayıs 2023 Salı günü, dernek üyelerinin büyük çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, derneğin önceki dönem faaliyetleri değerlendirildi ve yeni dönem yönetim kurulu seçimi yapıldı. Genel kurulda yapılan oylama ile belirlenen yeni Yönetim Kurulu, önümüzdeki üç yıl boyunca dernek başkanlığını üstlenmek üzere Murat Göllü'yü seçti. Başkan yardımcılıklarını Ayşenur Aydın (OPET Petrolcülük) ve Arda Öztaşkın’ın (Yapı Kredi) üstleneceği Kurumsal İletişimciler Derneği’nin yedinci döneminde Dernek Yönetim Kurulu’nda yer alan isimler şu şekilde;

Alp Met (Bireysel), Altuğ Ünüvar (Mey|Diageo), Arzu Deniz Aksoy (Vodafone Türkiye), Aslı Duran (Metro Türkiye), Aylin Kurt Ganiç (Fiba Holding), Başak Solmaz Karaüç (TÜSİAD), Berna Ergüntan (Anadolu Sigorta), Cem Tanır (Hepsiburada), Didem Şinik (Getir), Ebru Ertan Bilge (Signify), Rana Birden (Kale Grubu) Miray Badem (Xometry Türkiye), Murat LeCompte (Bireysel), Okyar Tuncel (Koç Holding), Tutku Konuk Altındal (AkzoNobel Türkiye).

Kurumsal İletişimciler Derneği geçmiş dönem başkanları; Suat Özyaprak, Bengi Vargül Şen ve Şule Yücebıyık'a, her bir dönemin yönetim kurulu üyelerine, kurulduğundan bugüne derneğe emeği geçen diğer tüm üyelere, gönüllü destekçilere ve profesyonel çalışanlara yeni seçilen Yönetim Kurulu adına teşekkürlerini sunan Kurumsal İletişimciler Derneği’nin yeni Başkanı Murat Göllü yaptığı konuşmada;

“Bugün dünyanın içinde bulunduğu durum; savaşlar, iklim krizi, ekonomik ve siyasi sorunlar, pandemi ve son olarak ülkemizde yaşadığımız deprem, güven olgusunu her zamankinden çok daha büyük bir ihtiyaç haline getirdi. Bu nedenle, kurum ve markaların geleceğini ve paydaşları ile olan ilişkisini güvene duyulan bu büyük ihtiyaç şekillendirecek. Kurumları ve markaları adına güven ve itibarın savunucusu olan iletişimciler, bugün tüm iş kollarında yönetim kurullarının ve liderlerin en yakınında olması gereken çalışma arkadaşları konumunda. İletişim, özellikle de bugünün dünyasında işin kalbinde yer alıyor. Bu nedenle iletişimcilerin üzerindeki sorumluluk son derece büyük. İletişim profesyonellerinin yetkinlikleri, yetenekleri ve kurum içindeki rolleri her geçen daha büyük önem kazanıyor. İşte bu noktada, Kurumsal İletişimciler Derneği olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizi ve paydaşlarımızı desteklemeye, eğitim ve gelişim programları sunmaya, birbirimizden öğrenmeye devam edeceğiz. Biz iletişimciler, derneğimizin tüm üyeleriyle birlikte sorumluluk alarak, daha iyi bir dünya ve sürdürülebilir bir gelecek için iletişim fonksiyonunun tüm araçlarını kullanarak var gücümüzle çalışacağız.” dedi.