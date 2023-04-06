ATV ekranlarının sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman'da Orhan Gazi'yi canlandıran Aybars Kartal kimdir? Yeni bölümde ekrana gelecek olan, "Osman Bey, oğulları Orhan ve Alaeddin'le Bitinya'da yeni dönem... "sözleri damga vuruken dizinin oyuncusu Aybars Kartal merak konusu oldu.

Aybars Kartal Özson kimdir?

18 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelen Aybars Kartal Özson'un ailesi Bulgaristan göçmenidir. Şu anda öğrenci olan Aybars Kartal 8. Sınıfta eğitim hayatına devam etmektedir. Ailesi tarafından ajansa yazdırıldıktan sonra, bir reklam filminde oynamış (milupa kaşık maması 2009) ve 3 yaşındayken de başrolde Bülent İnal ve Çetin Tekindor'un bulunduğu, Kanal D ve Star TV'de yayınmlanan Bir Çocuk Sevdim isimli dizide Hasan karakterini canlandırmıştır. Dünyada neredeyse bütün ülkelerde gösterime girmiş Muhteşem Yüzyıl dizisinin 3. sezonunda (2012-2013) Şehzade Cihangir karakterini canlandırmıştır. (2013-2015) yılları arasında Star TV‘de yayınlanan kadrosunda Uğur Yücel, Binnur Kaya, Gökçe Bahadır ve Caner Cindoruk gibi oyuncuların bulunduğu Aramızda Kalsın dizisinde Yunus karakterini canlandırmıştır. Aramızda Kalsın dizisinde kıvırcık ve sarıfırtına lakaplarını almış ve her yerde bu şekilde çağırılmaya başlanmıştı. 2014 yılında Şinasi Yurtsever'inde yer aldığı Ing Bank Turuncu Hesap - Misket reklamında yer almıştır. 2015 yılında FOX'ta yayımlanan Sen Benimsin dizisinde Tahir karakterini, 2016 yılında FOX'ta yayımlanan başlayan Kördüğüm dizisinde Kaan karakterini canlandırmıştır. 2019 yılında FOX'ta yayımlanan Vurgun dizisinde Kerem karakterini canlandırmıştır. 2019 yılında da Türk Telekom Sevenleri ayırmayın reklam filmini çekmiştir. Hekimoğlu (2020) Ali karakterini, son olarak da Kuruluş Osman dizisinde (2022) Orhan karakterini canlandırmaya başlamıştır...

Aybars Kartal, Muhteşem Yüzyıl 3. sezonunda Şehzade Cihangir karakterine hayat verdi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi