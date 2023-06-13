Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı, ATV'nin severek izlenen tarihi dizisi Kuruluş Osman ne zaman final yapacak? Kuruluş Osman dizisi bitecek mi? Yeni sezonda ekranlarda yer alacak mı? Tüm bu bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar...

Kuruluş Osman Sezon Finali Ne Zaman?

Kuruluş Osman 130. bölümü ile 14 Haziran Çarşamba akşamı sezon finali yapacak.

Kuruluş Osman Bitecek Mi?

Dizi, 5. sezonuyla Eylül ayı itibariyle yeniden ekranlara gelecek.

Kuruluş Osman Oyuncuları

Ahmet Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı dizide; Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi) yer alıyor.

Kuruluş Osman Nerede Çekiliyor?

Dizi, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva'da çekiliyor.