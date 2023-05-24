Kuruluş Osman, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Bey’in hayatını anlatan bir tarihi dizidir. Dizi, Türk tarihinin en önemli kahramanlarından biri olan Osman Bey’in hayatını ve İslam’ın yayılmasını ele almaktadır. Dizi, Osman Bey’in liderliğindeki Kayı Boyu’nun Anadolu’da kurduğu devletin yükselişini anlatmaktadır. Peki diziye yeni katılan Kuruluş Osman Esrigün Banu Hatun kimdir, hangi oyuncu canlandırıyor?

Bu devletin yükselişinde, Osman Bey’in yanı sıra ona destek veren birçok kişi de önemli bir rol oynamıştır. Bu kişilerden biri de Esrigün Banu‘dur. Peki, gerçek tarihte Esrigün Banu kimdir?

Esrigün Banu Kimdir?

ATV ekranlarında sevilerek izlenen Kuruluş Osman dizisine yeni katılan gizemli karakter Esrigün Banu kimdir sorusu dizinin yeni bölümü ile birlikte araştırılmaya başlandı. Kuruluş Osman dizisinin heyecan dolu hikayesi Esrigün Banu Hatun karakteri ile zenginleşti. Kuruluş Osman dizisinde Gazanhan'ın Komutanı Esrigün Banu Hatun karakterini genç ve güzel oyuncu Sena Çakır canlandırmaktadır.

Esrigün Banu, Osman Bey’in devleti kurma sürecinde ve Anadolu’da yayılma sürecinde önemli bir rol oynamıştır. O dönemde kadınlar, erkekler kadar aktif bir şekilde siyasi ve sosyal hayatta yer almışlardır. Esrigün Banu da bu kadınlardan biridir. Osman Bey’in devletinin kuruluşunda ve genişlemesinde destek veren önemli bir isimdir.

Kaynaklar Ne Diyor?

Esrigün Banu’nun hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Ancak tarihi kaynaklarda, Mogol İlhanlı Devletinin ilk müslüman olan Gazahan'ın komutanı olarak bahsedilmektedir. Osman Bey’in hayatı hakkında yazılan tarihi eserlerde de Esrigün Banu’nun önemli bir isim olduğu vurgulanmaktadır.

Kuruluş Osman dizisi, Osman Bey’in hayatını anlatırken ona destek veren birçok kişiyi de ele almaktadır. Esrigün Banu da bu kişilerden biridir. O dönemde kadınların erkeklerle eşit şekilde siyasi ve sosyal hayatta yer aldığına dair tarihi kayıtlar bulunmaktadır. Esrigün Banu da bu kadınlardan biridir ve Osman Bey’in devletinin kuruluşunda önemli bir rol oynamıştır.

Sena Çakır kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde Gazahan'ın komutanı Esrigün Banu Hatun karakterine hayat veren Sena Çakır, 1994 yılında Balıkesir ilimizde dünyaya gelmiştir. Günümüzde 29 yaşında olan genç ve güzel oyuncu Sena Çakır şimdiye kadar birçok tv dizisi ve sinema filminde rol almıştır.

2016 yılında düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasında finalist olan Sena Çakır daha sonra dizi ve sinema oyunculuğuna başladı. Dizi dünyasında ismini izleyiciler ilk kez Kalk Gidelim dizinde duymuştur.