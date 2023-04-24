Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mart ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de kurulan şirket sayısı, martta bir önceki aya göre yüzde 19,5 artarak 11 bin 319'a yükseldi. Buna göre, martta bir önceki aya kıyasla kurulan kooperatif sayısı yüzde 24,8 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,9 artış gösterdi. Martta kapanan şirket sayısı da yüzde 23,2 artışla 1451 oldu. Şubatta 1178 şirket kapanmıştı. Aynı dönemde kapanan kooperatif sayısı yüzde 17 artarken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4 azaldı.

Yıllık artış yüzde 1,2 oldu

Geçen yılın aynı ayına göre ise martta kurulan şirket sayısı yüzde 1,2, kapanan şirket sayısı yüzde 6,7 artış gösterdi. Martta geçen yılın aynı ayına göre kooperatif sayısı yüzde 51,5 yükselirken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,8 geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 6,7 arttı, kooperatif sayısı yüzde 14,1 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 21 azaldı.

Tunceli'de şirket kuruluşu gerçekleşmedi

Söz konusu ayda kurulan toplam 11 bin 581 şirket ve kooperatifin yüzde 85,6'sını limitet şirketler, yüzde 12,1'ini anonim şirketler, yüzde 2,3'ünü kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,6'sı İstanbul, yüzde 10,7'si Ankara, yüzde 6,3'ü İzmir'de kuruldu. Martta Tunceli'de şirket kuruluşu gerçekleşmedi. Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 736'sı ticaret, 1b683'ü inşaat ve 1618'i imalat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 710'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 708'i inşaat, 217'si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Yabancı ortak sermayeli şirketleri

Rusya ve İranlılar kurdu Geçen ay kurulan 1254 yabancı ortak sermayeli şirketin 93'ü Rusya ve 78'i İran ortaklı oldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 79,1'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.