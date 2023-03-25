Kuru Yeri Kalmayacak: Bol Soslu Islak Kek Tarifi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen “6284’ü Uygulayacak ve Bütüncül Politikalarla Destekleyeceğiz

Son dakika... Ünlü İlahiyatçı Cemil Kılıç, eli sopalı bir grup tarafından saldırıya uğradı!

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İpucu: Keki daha lezzetli hale getirmek için içine fındık veya ceviz ekleyebilirsiniz.

Sosu için:

Islatmak için: