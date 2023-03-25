Kuru Yeri Kalmayacak: Bol Soslu Islak Kek Tarifi
Malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı kakao
- 2 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 1 çay kaşığı tuz
Islatmak için:
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 yemek kaşığı kakao
Sosu için:
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Yapılışı:
- Yumurtaları ve toz şekeri bir kasede çırpın.
- Sıvı yağı ve sütü ilave edin ve karıştırın.
- Kakao, un, kabartma tozu, vanilya ve tuzu ekleyin ve karıştırın.
- Karışımı yağlanmış bir kek kalıbına dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin.
- Keki fırından çıkarın ve bir çatal yardımıyla üzerine delikler açın.
- Islamak için bir tencereye süt, toz şeker ve kakao ilave edin ve karıştırın. Karışımı ocakta kısık ateşte ısıtın ve şeker eriyinceye kadar karıştırın.
- Keki bu karışımla ıslatın ve soğumaya bırakın.
- Sos için tencereye süt, toz şeker, kakao ve tereyağını koyun ve karıştırın. Karışımı ocakta kısık ateşte ısıtın ve kaynamaya başlayınca altını kapatın.
- Keki sos ile kaplayın ve en az 1 saat buzdolabında bekletin.
- Dilimleyerek servis yapın.
İpucu: Keki daha lezzetli hale getirmek için içine fındık veya ceviz ekleyebilirsiniz.