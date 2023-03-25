Kuru Yeri Kalmayacak: Bol Soslu Islak Kek Tarifi

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 2 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 çay kaşığı tuz

Islatmak için:

  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı kakao

Sosu için:

  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

  1. Yumurtaları ve toz şekeri bir kasede çırpın.
  2. Sıvı yağı ve sütü ilave edin ve karıştırın.
  3. Kakao, un, kabartma tozu, vanilya ve tuzu ekleyin ve karıştırın.
  4. Karışımı yağlanmış bir kek kalıbına dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin.
  5. Keki fırından çıkarın ve bir çatal yardımıyla üzerine delikler açın.
  6. Islamak için bir tencereye süt, toz şeker ve kakao ilave edin ve karıştırın. Karışımı ocakta kısık ateşte ısıtın ve şeker eriyinceye kadar karıştırın.
  7. Keki bu karışımla ıslatın ve soğumaya bırakın.
  8. Sos için tencereye süt, toz şeker, kakao ve tereyağını koyun ve karıştırın. Karışımı ocakta kısık ateşte ısıtın ve kaynamaya başlayınca altını kapatın.
  9. Keki sos ile kaplayın ve en az 1 saat buzdolabında bekletin.
  10. Dilimleyerek servis yapın.

İpucu: Keki daha lezzetli hale getirmek için içine fındık veya ceviz ekleyebilirsiniz.