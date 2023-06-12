54 yaşındaki Şekip Taşpınar, birçok projede rol aldığı Kurtlar Vadisi Pusu, Beyaz Gelincik, Behzat Ç, Karadayı, Cesur Yürek, Arıza, Kanunsuz Topraklar gibi dizilerle tanınan ünlü oyuncu geçtiğimiz haftalarda alkol zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Ünlü Oyuncu Şekip Taşpınar Hayat Mücedalesi Veriyor

Şekip Taşpınar geçtiğimiz günlerde alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan ünlü oyuncu, Muğla'da bulunan Sıtkı Koçman Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Oyuncunun menajeri Temmuz Karikutal ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ah be Şekip abi... O yoğun bakımdan sapasağlam çıkacağına inanıyorum. Hadi bizleri mutlu et ve aramıza dön... Yok öyle erken gitmek... Daha yapacak çok işlerimiz var" şeklinde ifadeler kullandı.

Eşi Sosyal Medyadan Sevenlerinden Dua İstedi

Berna Özdemir Taşpınar, eşi Şekip Taşpınar için sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua istedi.Şekip Taşpınar, Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki rolüyle ünlenmiştir. 54 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Ankara Devlet Tiyatrosu'nda da sahne almıştır.