- Blue Origin ve SpaceX'in ticari uzay uçuşları: Blue Origin ve SpaceX gibi özel uzay şirketleri, düşük yörünge etrafında ticari uzay uçuşları düzenlemek için teknolojilerini geliştirmekte ve hizmetlerini artırmaktadır. Bu sayede, uzaya turistik amaçlı seyahatler daha erişilebilir hale gelmektedir.
- Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) turist seyahatleri: ISS, uzay turizmi için önemli bir hedef haline gelmiştir. SpaceX ve Axiom Space gibi şirketler, önümüzdeki yıllarda ISS'ye turist seyahatleri düzenlemeyi planlamaktadır. Bu yolculuklar, uzayda yaşamı deneyimlemek isteyen turistler için heyecan verici fırsatlar sunmaktadır.
- Ay turizmi ve Ay yüzeyine inişler: Ay'a turistik seyahatler ve Ay yüzeyine inişler, uzay turizmi alanındaki en büyük hedeflerden biri olarak görülmektedir. SpaceX, Ay'a insanlı seyahatler düzenlemek için Starship aracını geliştirmekte olup, Ay turizmi için gerekli altyapıyı oluşturmayı hedeflemektedir.
- Uzay otelleri ve konaklama tesisleri: Uzay turizmi alanındaki büyüme, uzayda konaklama imkanlarının geliştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda, Axiom Space ve Orbital Assembly Corporation gibi şirketler, düşük yörünge etrafında uzay otelleri ve konaklama tesisleri kurmayı planlamaktadır.
- Uzaya yolculuk için eğitim ve eğlence: Uzaya seyahat eden turistlerin, uzay koşullarına uyum sağlamalarına ve güvenli bir yolculuk deneyimi yaşamalarına yardımcı olmak için eğitim programları ve eğlence seçenekleri geliştirilmektedir.
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