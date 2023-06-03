ABD Senatosu'nun borç limitinin artırılmasına ilişkin yasa tasarısını onaylaması ve Fed üyelerinin tonlarının yumuşaması sonucu piyasalar genel olarak olumlu bir hava yakaladı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 14 Haziran'daki toplantıda yüzde 72 ihtimalle politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği, yüzde 28 ihtimalle de 25 baz puanlık faiz artışına gideceği tahmin ediliyor.

Geçen hafta emtia fiyatlarında da genel olarak pozitif bir seyir izlendi. Altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 1.949,7 dolardan, bakırın libresi yüzde 1,6 yükselişle 3,72 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 azalışla 76,4 dolardan tamamladı.

Öte yandan, ABD'de özel sektör istihdamı, mayısta 278 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, tarım dışı istihdam mayısta 339 bin bin ile beklentilerin üzerinde arttı. Ancak işsizlik oranı yüzde 3,7'ye çıktı ve ortalama saatlik kazançlar aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,3 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Bu hafta ise 5 Haziran Pazartesi başlayan haftada fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM hizmet sektörü PMI, çarşamba dış ticaret dengesi, perşembe haftalık işsizlik başvuruları ve toptan stoklar önemli veriler arasında yer alacak.

Avrupa'da ise geçen hafta enflasyonist baskıların azalmasıyla Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin tonlarında da yumuşama görüldü. Bu hafta ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, bölge genelinde hizmet sektörü PMI, Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve Almanya'da sanayi üretimi takip edilecek.

Asya piyasalarında ise Çin'in ihracat ve ithalat verileri ile Japonya'nın hanehalkı harcamaları ve mevcut hesap verileri önemli veri gündemleri arasında bulunuyor.

Küresel piyasaların bu yoğun veri akışı ve gelişmeler karşısındaki performansını izlemek önemlidir. Amerika, Avrupa ve Asya'daki merkez bankalarının politikaları, ekonomik veriler ve diğer makroekonomik olaylar küresel piyasalar üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Önümüzdeki hafta bu etkilerin nereye doğru ilerleyeceğini yakından takip etmeliyiz.

Yenigün Haber Merkezi