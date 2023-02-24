ABD'de Fed'in ekonomiyi soğutma çalışmaları henüz istenilen sonucu vermezken, iş gücü piyasalarının sıkı kalmaya devam etmesi risk algısını artıran en önemli faktör olmayı sürdürüyor.

Dün ülkede açıklanan 2022 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,7 arttı. Söz konusu dönemde aşağı yönlü revize edilen GSYH verisi, yüzde 2,9 olan beklentilerin altında kaldı.

Buna karşın, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 18 Şubat ile biten haftada 192 bine geriledi.

İş gücü piyasasındaki sıkı seyrin ücretler vasıtasıyla enflasyon baskılarını destekleyebileceğine yönelik endişeler New York borsasında risk iştahını törpüledi.

Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 50 baz puan faiz artırabileceğine ilişkin beklentiler yüzde 28'e çıkarken, 25 baz puanlık faiz artış ihtimali yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bankanın bu yıl en az 75 baz puan daha faiz artıracağına yönelik beklentilerin genel olarak fiyatlamalara yansıdığını belirterek, başta Fed'in enflasyon ölçütü olan kişisel tüketim harcamaları endeksi olmak üzere bugün ABD'de açıklanacak yoğun verilerin söz konusu fiyatlamalara etkisinin yakından takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan, bilanço dönemi devam eden ülkede dün beklentilerin üzerinde gerçekleşen şirket karlılıkları pay piyasalarında yükseliş eğilimini destekledi.(AA)