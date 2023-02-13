Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verileri öncesi yeni haftaya temkinli başladı

Küresel piyasalarda geçen hafta para politikalarına ilişkin belirsizliklerle negatif bir seyir izlenirken, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi yeni haftanın temkinli başladığı görülüyor.

Belgin Yakışan Mutlu |

13.02.2023

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verileri öncesi yeni haftaya temkinli başladı

İstanbul

ABD'de geçen hafta açıklanan iş gücü piyasası verilerinin beklentilerin oldukça üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarında "şahin" tonun sertleştiği görüldü.

Ekonomiyi soğutmak için daha fazla faiz artışı yapılması gerektiğine işaret eden yetkililerin açıklamaları ile Fed'in baz senaryosu olan nihai faizlerin yüzde 5-5,25 bandının üzerine çıkacağı beklentileri güçlendi. Öte yandan bankanın gelecek ayki toplantısında faizlerin 25 baz puan artırılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılsa da 50 baz puanlık artırım beklentileri de yüzde 10'luk ihtimalle fiyatlamalara girdi.

Güçlü iş gücü piyasası verilerinin ardından ABD'de yarın açıklanacak ocak ayı enflasyon verileri ile yoğunlaşması beklenen Fed yetkililerinin konuşma takvimi, yatırımcıların odağında yer alacak. Ülkede aralıkta yüzde 6,5 düzeyinde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artışın ocakta yüzde 6,2'ye gerileyeceği öngörülüyor. Öte yandan endeksteki aylık artışın ise ocakta yüzde 0,4 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu gelişmelerle geçen hafta genelinde New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, haftalık bazda S&P 500 yüzde 1,11, Nasdaq endeksi yüzde 2,41 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti. Geçen hafta 104 ile bir ayın en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi 103,6'dan kapanırken, yeni haftanın açılışında 103,8 seviyelerinde dengelendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,52 seviyelerinden yükselişe geçerek yüzde 3,75'i gördü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya da düşüşle başladı.

Avrupa tarafında resesyon beklentilerinin güçlenmesi ile pay piyasalarında satıcılı seyrin hakim olduğu görülürken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarını daha hızlı artırması gerektiği görüşleri dilendirilmeye başladı. Enerji fiyatları kaynaklı enflasyonist baskıların azalmasına karşın merkez bankaları para politikalarına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın çarşamba günü Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştireceği konuşmanın önemi arttı.

Bu gelişmelerle geçen hafta genelinde Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir izlendi. Haftalık bazda İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,09 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,44 geriledi. Avro/dolar paritesi düşüşünü sürdürerek 1,08 seviyelerinden 1,0670'e kadar geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar da yeni haftaya satıcılı başladı.

Asya genelinde ABD ile Çin arasında "casus balonu krizi" gündemin odağındaki yerini korurken, Japonya'da nisan ayında görev süresi dolacak Japonya Merkez Bankası (BoJ) başkanı Haruhiko Kuroda'nın yerine akademisyen Kazuo Ueda'nın getirileceği haberleri basına yansıdı.

Ueda'nın adaylığı konusunda henüz tam bir karara varılmadığını bildirdiği bir TV yayınında, BoJ'un mevcut ultra gevşek para politikasının sürdürülmesi taraftarı olduğunu belirtmesi sonrası pay piyasalarında satış baskısı arttı.

Bu gelişmelerle yeni haftanın Asya borsaları tarafında karışık bir seyirle başladığı görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 yükseldi, Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 0,9 geriledi.

Yurt içinde, geçen hafta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Borsa İstanbul'da işlemler yarın akşama kadar olmak üzere 5 iş günü durdurulurken, çarşamba günkü işlemler de iptal edildi. BIST 100 endeksi, geçen haftanın ilk iki işlem gününde ise toplamda yüzde 9,85 değer kaybederek 4.505,34 puana geriledi.

Dolar/TL de geçen hafta önceki haftaya göre yüzde 0,07 artarak 18,8342'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,8290'dan işlem görüyor.

Analistler, küresel çapta para politikalarına ilişkin belirsizliklerin bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve merkez bankası yetkililerinin açıklamaları ile büyük ölçüde giderilmesinin beklendiğini söyledi.

Bugün yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, tahvil faizlerinin seyrinin yakından takip edileceğini aktaran analistler, yurt içinde ise Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışının önemini koruduğunu, veri gündeminde ise ödemeler dengesi ve perakende satışların öne çıktığını ifade etti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2022'de 5 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Cari işlemler açığının 2022'de toplam 46 milyar 650 milyon dolara ulaşması, 2023'te ise 37 milyar dolara gerilemesi öngörülüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı ödemeler dengesi

10.00 Türkiye, aralık ayı toplam ciro endeksi

10.00 Türkiye, aralık ayı perakende satış endeksi