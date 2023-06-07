Toplantıya KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ile Genel Başkan Yardımcısı Kahraman Halisçelik. Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Arıgan, Yaygın Medya Meclisi Başkan Yardımcısı Ferhat Yıldırım, Dış Medya Meclisi Başkan Vekili Ahmet Coşkunaydın, Dijital Medya Kurulu Başkan Vekili Tolga Yenigün ve Proje Geliştirme Kurulu Başkan Yardımcısı Gündüz Üç de katıldı.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından medya alanında daha da yakın ilişkiler kurulmasının önemini dile getirdi. Çekya ve Türkiye’nin yakınlaşması ve tanıtılmasını amaçlayan projelerle ekonomik anlamda iş birliği yapılmasına katkı sağlanması konusunda görüş birliğine vardı. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, “Çekya ile ülkemizin önümüzdeki dönemde iyi ilişkiler kurması ve mesleki anlamda gazetecilerin işbirliği yapmasını amaçlıyoruz. İki ülkenin temellerinin atıldığından bu yana sorun taşımadan devam eden ilişkilerini üst düzeye çıkarmak için çalışmalarımıza start veriyoruz. Önümüzdeki dönemde karşılıklı ülke ziyaretleriyle gazeteci meslektaşlarımızı bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Çekya heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Başkonsolos Yardımcısı Rene Danek ise iki ülkenin işbirliği konusunda adımlar atılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Toplantının ardından yemeğe geçen heyet, sıcak bir ortamda iki ülkenin ilişkilerini geliştirmesi konusunda fikir alış verişinde bulundu. Birlikte projelere imza atmaya karar veren taraflar, önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecek.

