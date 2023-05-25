Büyükbaş ve küçükbaş kurban bu yıl ne kadar? Kurbanlık dana, tosun, koç ve koyun fiyatları bu sene kaç lira? Kurbanlık Fiyatları 2023 kilosu ne kadar? Kurbanlık koyun kac tl 2023? Canlı hayvan kilo fiyatı ne kadar? Kurbanlık koç fiyatları ne kadar? Güncel kurbanlık fiyatları büyükbaş 2023, canlı kurbanlık Fiyatları 2023 sahibinden kaç tl?

Kurbanlık Fiyatları 2023 kilosu ne kadar?

Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları 2023 çok aranmaya başlandı. Peki Kurbanlık Fiyatları 2023 kilosu ne kadar? Kurbanlık dana, tosun, koç ve koyun fiyatları bu sene ne kadar? Kurban kesmek isteyenler için bu yıl fiyatlarda büyük bir artış olduğunu belirterek yazımıza giriş yapalım. Canlı kurbanlık fiyatlarına bu yıl yüzde 150 zam geldi. Ankara Kırmızı Et Birliği Başkanı Sedat Akbulut, bugün yaptığı açıklamada canlı kurbanlık fiyatlarının bir yılda yüzde 150 zamlandığını açıkladı. Akbulut, 2022'de canlı kurbanlık kilogramının 65 TL olduğunu, bu yıl 2023'te ise ortalama 165 TL olduğunu söyledi. Örneğin 850 kiloluk dana geçen yıl 46 bin TL'den satılırken bu yıl 150 bin TL'den alıcı buluyor.

Canlı hayvan kilo fiyatı ne kadar 2023?

Büyükbaş canlı Kilosu 140 -165 TL (tosun)

Düve canlı kilosu 130 TL

İnek canlı kilosu 120 TL

Küçük baş koç (erkek): 130-140 TL arası

Koyun (dişi) 120-125 TL arasında

Kurbanlık dana, tosun, koç ve koyun fiyatları bu sene ne kadar?

Peki dana fiyatları nasıl? Kurban Bayramı'na yaklaşırken dana fiyatları yaklaşık şöyle: 300 kiloluk bir dana 50 bin TL'den, 850 kiloluk bir dana ise 150 bin TL'den satılıyor. Kurbanlık koyun fiyatları ise 2023 yılında 5000 TL ile 10000 TL arasında değişiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı vekaletle kurban ücretleri 2023

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı vekaletle kurban ücretleri de belli oldu. Geçen seneye göre yüzde 164 arttı. 2023 yılında yurt içinde vekaletle kesim ücreti 5 bin 950, Yurt dışı vekaletle kesim fiyatı ise 2 bin 750 TL olarak belirlendi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı’nın bu yıl hangi günlere geldiğine de göz atalım. Büyük ihtimalle 9 günlük tatilin olacağını beklediğimiz Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran 2023 Çarşamba gününe denk geliyor.