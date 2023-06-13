Kurban Bayramı'na az bir vakit kaldı. Vatandaşlar kurbanlık almak için kurbanlıkların gelmesini bekliyorlar. Peki kurban pazarları kuruldu mu, ne zaman açılacak 2023? Kurban pazarı ne zaman kurulacak 2023? 2023'te bu sene kurbanlıklar ne zaman gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi kentlerde kurban pazarları ne zaman açılacak?

Kurban pazarları kuruldu mu, ne zaman açılacak 2023?

Kurban bayramı bu sene 28 Haziran - 1 Temmuz 2023 tarihlerinde idrak edilecek. Bayramın yaklaşması ile birlikte kurbanlık fiyatları ve kurban pazarları çok fazla merak edilmeye başlandı. Kurbanlık almayı düşünenler kurban pazarlarının ne zaman kurulacağını merak ediyorlar. Acaba kurbanlıklar büyükşehirlere ne zaman gelecek?

Küçükbaş veya büyükbaş hayvan almayı düşünenler kurban satış yerlerini merak ediyorlar. 2023 yılı için kurban fiyatları da çok merak ediliyor. Bkz: 2023 Kurbanlık Fiyatları

Hayvanların pazara gelmesi ile birlikte büyük pazarlıklar bizleri bekliyor. Peki büyük şehirlerde kurban pazarları ne zaman açılacak? Ankara'da ve İstanbul'da kurbanlıklar ne zaman satışa çıkacak? Çok merak edilen bu konuyu incelemek istedik.

Kurban pazarı ne zaman kurulacak 2023?

Büyükşehirlerde her yıl standart olarak uygulanan bir yönetmelik var. Kurban pazarları genellikle İstanbul'da Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce açılıyor. İstanbul dışındaki diğer illerde ise kurban pazarları bayramdan bir ay önce hazır hale getirdi.

İstanbul'da 2023 yılı için Kurban Pazarları 14 Haziran 2023 gününden itibaren açık olacak. İl dışından hayvanların gelmesi başladı.

Ankara'da bazı hayvan pazarları 1 Haziran'dan beri açık. 10 Haziran'dan beri Ankara'daki tüm hayvan pazarları açıldı ve kurbanlık satışları başladı.