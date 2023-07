Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve biter? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri nasıl getirilir? Kurban kesmeyen kişi teşrik tekbiri getirir mi? Teşrik tekbiri ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Teşrik Tekbiri Nedir?

Teşrik tekbirleri, Kurban bayramının son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbirlerdir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aktardığı bilgiye göre 'teşrik' Arap dilinde 'etleri doğrayıp kurutmak' anlamına geliyor. Vaktiyle bayramın birinci günü Mina'da kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırmış. Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında 'eyyam-ı teşrik - teşrik günleri' deniliyor. 'Tekbir' ise Allah'ı yüceltmek anlamına geliyor.

Teşrik Tekbiri Nasıl Getirilir?

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, 23 farz namazının arkasından birer defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" diye tekbir getirilmelidir.

Teşrik Tedbiri Anlamı

Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur.

Kurban Kesmeyen Kişi Teşrik Tekbiri Getirir Mi?

Teşrik tekbiri getirmek için kurban kesmek gerekmiyor. Kurban kesmeyenler de tekbir getirmekle yükümlüdür.