Kurban keserken Besmele çekmenin hükmü nedir? Kurban keserken okunacak dualar nelerdir? Kurban keserken hangi ayetler okunur? Kurban keserken okunan dua ve tekbirler...

Kurban veya başka bir amaçla hayvan keserken besmele çekmek gerekir. Hayvanın kesimi sırasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti yenmez. Ancak besmele kasıtsız olarak atlanır ve unutulursa o hayvanın eti yenebilir.

Kurban, kesim yerine acı çektirilmeden götürülür. Hayvan yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılır, diğer üç ayağı bağlanır ve kıbleye karşı durarak sahibi veya vekili tarafından aşağıdaki ayetler okunur:

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR

Kurban kesilirken üç defa بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (Bismillahi Allahü Ekber) denilir.

ve şu âyetler okunabilir:

Enam Suresi 79. Ayet Arapça:

Okunuşu: “İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn.”

Anlamı: “Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim.” (el-En’âm, 79)

Enam Suresi 162. Ayet Arapça:

Okunuşu: “İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn."

Anlamı: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (el-En’âm, 162)

Bu ayetlerden sonra teşrik tekbiri getirilir.

TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU VE ANLAMI

Teşrik Tekbiri Okunuşu: “Allahu ekber Allahu ekber. Lâ ilâhe İllâllahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillâhil hamd.” şeklinde tekbir getirillir.

Teşrik Tekbiri Anlamı: “Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O’na mahsustur.”

KURBAN NASIL KESİLİR?

Bismillahi Allahu Ekber denir ve keskin bıçak hayvanın boynuna saplanır. Damarlar ve borular tamamen kesilir ve kan iyice boşaltılır.

Hayvan bu şekilde kesildikten sonra tamamen ölünceye kadar beklenir. Daha sonra kafası tamamen kesilir. Daha sonra hayvanın derisi uygun şekilde çıkarılır. Karın açılır, iç organlar çıkarılır, gövde ve et parçalara ayrılır.

Hayvan tamamen ölmeden başını ve ayaklarını kesmek veya derisini yüzmek veya kıbleden çevirmek veya eziyet etmek mekruhtur. Kurbanın sahibi tarafından kesilmesi mekruhtur. Başkası tarafından da kesilebilir.