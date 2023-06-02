Kızılay, geçen yıl 2.470 TL olan kurban bedelini bu yıl yüzde 141 artışla 5.950 TL'ye yükseltti. Ayrıca Kızılay'ın döviz cinsi kurbanlık bedelleri de artış gösterdi. Geçen yıl 175 Dolar olan kurban bedeli bu yıl yüzde 69 artışla 295 dolara, 165 Euro olan bedel ise yüzde 67 artışla 275 Euro'ya çıktı.

Mehmetçik Vakfı tarafında da benzer bir artış yaşandı. Vakıf, geçen yıl 2.350 TL olan kurban bağış bedelini bu yıl yüzde 130 artışla 5.400 TL'ye yükseltti. Döviz cinsinden kurban bağış bedelleri de yükseldi. 150 Dolar olan bedel, bu yıl yüzde 83 artışla 275 dolara; 145 Euro olan bedel ise yüzde 72 artışla 250 Euro'ya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayı itibariyle kuzu etinde son bir yılda yüzde 101, dana etinde ise yüzde 109'luk bir artış yaşandı. Bu artışlar, kurbanlık fiyatlarındaki yükselişi de etkileyen faktörler arasında.

Yenigün Haber Merkezi