Bu yıl Kurban Bayramı sıcak havalara denk geldi. Bu nedenle etleri saklamak için hızlı davranmak gerekiyor. Kurban etine sakın değdirmeyin! Yeşertiyor, kokutuyor...

Kurban eti deyince aklınıza siyah siyah poşetlerde taşımak gelebilir. Annelerimiz genellikle poşetleyerek buzdolabına koyarlar.

Ancak uzmanlar yıllardır yanlış bilinen bir gerçek konusunda uyarıyor.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, geçen yıl Türkiye'de kurban etinin yüzde 10'unun yanlış saklama yöntemleri nedeniyle çöpe atıldığını söyledi.

Üstelik bu hatayı herkes yapıyor...

İşte kurban etini saklarken asla yapmamanız gerekenler!

Yaptıkları araştırmaya göre son beş yıla kadar kurban etinin yüzde 30'unun çöpe atıldığını belirten uzmanlar şu tavsiyelerde bulunuyor;

Poşetle değil, bezle örtün

Kurbandan sonra eti kaplara koyun, üzerini bir bezle örtün ve eve veya kasaba götürün.

Serin ve klimalı bir odada en az 2 saat dinlendirin. Dinlenirken eti sık sık çevirmek gerekir.

Etin sağlıklı ve lezzetli olması için 24 saat dinlendirin.

Eti poşete koymayın, hemen yeşillenir, bazen kokar ve tüketilemez.

Eti asla çöp veya giysi olsun herhangi bir poşete koymayın.