Kurban Bayramında otobüsler ücretli mi ücretsiz mi diye çok merak ediliyor. Kurban Bayramı otobüsler ne zamana kadar ücretsiz? Bayram günü otobüsler ücretsiz mi? Kurban Bayramı Arefe günü otobüsler bedava mı? Kurban Bayramında otobüsler bedava mı? Acaba Kurban Bayramında otobüsler kaç gün bedava? 2023 Kurban Bayramı'nda otoyollar ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, kaç gün ücretsiz olacak?

Kurban Bayramında otobüsler bedava mı, kaç gün bedava? 2023

Bu sene Kurban Bayramında otobüsler ücretli mi ücretsiz mi olacak diye çok merak ediliyor. İlk müjşde köprü ve otoyollar için geldi. 2023 yılında Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Sonrasında da toplu taşıma için ücretsiz olanlar açıklandı.

Kurban Bayramında otobüsler ücretli mi ücretsiz mi?

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Kurban Bayramında otobüsler kaç gün bedava?

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, kaç gün ücretsiz olacak? 4 gün boyunca otobüsler bedava olacak. Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü ücretsiz olacak.

28 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 00.00'dan başlıyor

1 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 24.00'e kadar devam ediyor

Kurban Bayramı boyunca köprü ve otoyollar (yap-işlet projeleri hariç) ücretsiz olacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

Kurban Bayramı boyunca otoyollar kaç gün ücretsiz?

24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan (Cuma gününü Cumartesiye bağlayan gece) başlayarak 3 Temmuz 2023 pazartesi saat 07.00'ye kadar otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ