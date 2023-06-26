Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Marmaray,Ankaray ve İZBAN'ın (Egeray) ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağı merak konusu oldu. Peki, Marmaray, Ankaray ve İZBAN Kurban Bayramı'nda ücretli mi? Vatandaşlar Kurban Bayramı'nda Marmaray, Ankaray ve İZBAN'a ücret ödeyecekler mi? Tüm bilgiler haberimizde...

Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Ankaray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.

Kurban Bayramı'nda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücret alınmayacak.