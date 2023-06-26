Teşrik zikri, İslam'da Kurban Bayramı'nın takip eden üç günü boyunca yapılan zikirlerdir. Bu üç gün, Kurban Bayramı'nın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleridir. Teşrik zikri, bayramın coşkusunu ve sevincini pekiştirmek amacıyla yapılan bir ibadettir.

Bu zikirler genellikle "Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahi'l-hamd" gibi ifadelerle yapılır. Bu sözler, Allah'ın büyüklüğünü ve birliğini anlatırken aynı zamanda Allah'a hamd ve şükran ifadesidir. Teşrik zikri, camilerde cemaatle yapılabileceği gibi bireysel olarak da gerçekleştirilebilir.

Kurban Bayramı teşrik tekbiri ne zaman başlar ve biter?

Kurban Bayramı teşrik tekbiri, Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan Arefe günü başlar ve Kurban Bayramı'nın son günü olan dördüncü günü sona erer.

Arefe günü, Kurban Bayramı'ndan bir gün önceki gün olarak kabul edilir. Bu gün, hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarının Arafat'ta vakfeye durdukları gün olarak bilinir. Arefe günü, Kurban Bayramı'nın başlangıcını simgeler.

Teşrik tekbiri, Arefe günü sabah namazından sonra başlar ve bayramın son günü olan dördüncü gün akşam namazına kadar devam eder. Müslümanlar bu dönemde teşrik tekbiri olarak bilinen "Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahi'l-hamd" gibi ifadeleri sıklıkla tekrar ederler.

Teşrik tekbiri nasıl yapılır?

Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı'nın ikinci gününden başlayarak dördüncü gün akşam namazına kadar tekrarlanan bir zikirdir. İşte teşrik tekbiri nasıl yapılır:

İmam veya cemaat lideri tarafından tekbir getirilirken, cemaat de ona uyarak ellerini kaldırır.

İmam veya lider "Allahu Ekber" diyerek tekbiri başlatır.

Cemaat, imamın söylediği "Allahu Ekber" ifadesini tekrarlar. Ellerini kulağına kadar kaldırırken veya ellerini bağlar pozisyonda tutarken bu ifadeyi söylerler.

Ardından "Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahi'l-hamd" gibi ifadeleri tekrarlarlar. Bu ifadeleri sükûnetle ve duygusal bir şekilde tekrar etmek önemlidir.

Tekbirler, genellikle bayram namazlarında, camilerde veya toplu ibadetlerde yapılan cemaat zikirleri sırasında gerçekleştirilir. Ancak, bireysel olarak da teşrik tekbiri yapmak mümkündür.

Teşrik tekbiri, bayramın coşkusunu ve birliğini ifade eden bir ibadettir. Müslümanlar, bayram boyunca teşrik tekbirini sıklıkla dile getirir ve bu vesileyle Allah'ın büyüklüğünü ve kudretini anarlar.