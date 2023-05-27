Kurban Bayramı ne zaman? Kurban bayramı tatili kaç gün? Kurban bayramı 9 gün olacak mı? sorusunun cevabı internet üzerinden araştırılıyor. Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışan ve vatandaş kaç gün tatil yapılacağını merak ediyor. Kurban bayramı ayın kaçında olacak? Merak ettikleriniz yenigün gazetesi olarak sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl Haziran ayı sonunda başlayacak Temmuz ayının ilk günü ile sona erecek.

27 Haziran 2023 Salı Arefe

28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Henüz resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen, Kurban Bayramı tatilinin süresine ilişkin spekülasyonlar devam ediyor. Bayramın ilk gününün Çarşamba gününe denk gelmesi ve 27 Haziran Salı günü vatandaşların yarım gün çalışacak olması, Pazartesi gününün bayram tatiline eklenmesiyle birlikte tatil süresinin 9 güne çıkabileceği tahmin ediliyor. Resmi açıklama geldikten sonra detaylar tam olarak belli olacak.