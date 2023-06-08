2023 Kurban Bayramı ikramiyesi öncesinde yüzbinlerce hak sahibi yurttaş geçtiğimiz Nisan ayında Ramazan Bayramı için ödenen bayram ikramiyelerini almıştı.

2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

2023 Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman yatacağı konusuna dair henüz net bir açıklama yapılmasa da kurban bayramı ikramiyelerinin bayramdan 1 hafta önce yani 21 Haziran Çarşamba gününden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz Nisan ayında emekli aylıklarının arttırılmasıyla birlikte 1100 liradan 2 bin liraya çıkarılmış oldu.

Bayram ikramiyesi kimler alabilir?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri,

Şehit yakınları ve gaziler,

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Ölüm aylığı alanlar,

Şeref aylığı alanlar,

Geçici köy korucuları,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Şampiyon sporcular,

Terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve yaşamını yitirenlerin hak sahipleri.