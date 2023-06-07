Kurban Bayramı harçlığı almak için PTT'ye başvuruda bulunmanız gerekmektedir. İşte bayram harçlığı başvurusu için izlemeniz gereken adımlar...

Kurban Bayramı harçlığı nasıl alınır?

Kurban Bayramı vesilesiyle E-Devlet Açık Kapı üzerinden bayram harçlığı başvuruları yapılabileceği yönündeki iddialar gündeme gelmiştir. Açık Kapı birimleri, yardım dağıtımı veya sosyal destek ödemeleri gibi görevlerle ilgilenmemektedir.

Diğer Açık Kapı başvurularınızı E-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. E-Devlet, birçok kamu hizmetine erişim sağlayan bir platformdur. Ancak bayram harçlığı gibi özel yardımlar için başvuruların PTT aracılığıyla yapıldığı ve PTT şubelerinde ödemelerin gerçekleştirilecek.

Bayram harçlığı için başvuru ekranı

Yardım başvurusu için https://www.acikkapi.gov.tr/ sayfasına giriş yapabilirsiniz.

Eğer e-Devlet şifreniz varsa, e-Devlet aracılığıyla başvurunuzu yapabilirsiniz. Şifreniz yoksa, sayfada bulunan "Başvuru Yap" butonunu tercih edebilirsiniz. Başvuru ekranında istenen bilgileri girerek ve onay kodunu göndererek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Ardından başvuru yapabileceğiniz bölüm ekrana gelecektir. Bu alana, yardım başvurusu için taleplerinizi yazarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

PTT'den bayram harçlığı nasıl alınır?

PTT Bayram harçlığı vezneden nakit olarak verilmektedir. Genellikle bayram öncesi duyurulan yardım tutarı, nakit para olarak verilir. Bu nedenle, 2000 TL PTT Bayram Yardımı tutarı harçlığı hak kazanan vatandaşlar kimlikleriyle birlikte ikametgahlarına en yakın PTT şubesinden Kurban Bayramı harçlıklarını alabilecekler.