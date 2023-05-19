Kurban Bayramı harçlığı, Türkiye’de birçok kişi için büyük önem taşıyan bir konudur. Bu harçlık, Kurban Bayramı öncesinde, vatandaşların kurban kesmek için ihtiyaç duydukları finansal desteği sağlamak amacıyla verilir. Bu yıl da başvurular bugün itibariyle başladı ve E-Devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor. Peki, Kurban Bayramı harçlığı nasıl alınır ve başvuru işlemi nasıl yapılır?

Diğer Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım ödemesi alan milyonlarca vatandaşın da yararlanabileceği bayram ikramiyelerine ilişkin konuya dair bir açıklama yaptı. Bakan Derya Yanık, SYDV (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları) için 229 milyon TL ek kaynak ayrıldığını belirtti. Ayrılan bu kaynağın 81 il ve ilçelerdeki yardımlar için kullanılacağını ifade etti.

Kurban Bayramı harçlığı, Türkiye’de her yıl düzenlenen Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen bir yardım parasıdır. Bu yardım, kurban kesmek isteyen ancak maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlara verilir. Böylece, Kurban Bayramı’nın manevi değeri korunurken, herkesin bayramı eşit şartlarda kutlaması sağlanır.

Kurban Bayramı Harçlığı Nasıl Alınır?

Kurban Bayramı harçlığı almak için öncelikle başvuru yapmak gerekir. Başvuru işlemi, E-Devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor. Başvurular bugün itibariyle başladı ve en geç 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılabilecek. Başvuruda bulunan vatandaşlar, başvurularının sonucunu da yine E-Devlet üzerinden takip edebilirler.

Aile Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ödemelerine ilişkin tüm sorgulamalar e-devlet üzerinden yapılıyor. Bayram yardımlarına ilişkin sorgulamalar da e-Devlet'e giriş yapıldıktan sonra "Sosyal Yardım Bilgi Sorgulama" ekranı üzerinden öğrenilebiliyor.

Kurban Bayramı Harçlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Kurban Bayramı harçlığı başvurusu için belirlenmiş bazı şartlar vardır. Bunlar şu şekildedir:

Kurban Bayramı desteği kapsamında ödenecek 1.000 TL'lik sosyal yardım e-Devlet adresinden sorgulanabiliyor. Arama bölümünde "Sosyal Yardım Bilgi Sorgulama" araması yapıldıktan sonra ilgili ödeme kontrol edilebilir. Bunun için e-devlet bağlantısı kullanılabilir:

https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-acik-kapi-basvuru-ve-takibi

Kurban Bayramı harçlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşların bayramı eşit şartlarda kutlamalarını sağlamak amacıyla verilen bir yardım parasıdır. Bu yıl da başvurular bugün itibariyle başladı ve en geç 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılabilecek. Başvuru işlemi, E-Devlet üzerinden kolayca yapılabildiği için, ihtiyaç sahibi vatandaşların bu imkandan yararlanmaları için herhangi bir engel bulunmuyor.