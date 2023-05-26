Müslüman alemi tarafından büyük bir öneme sahip olan Kurban Bayramı, yılın ikinci dini bayramı olarak kutlanacak. Kurban kesme ibadetinin gerçekleştirildiği bu bayram, aynı zamanda en uzun resmi tatillerden biri olarak biliniyor. İnsanlar, bu tatil sürecini planlamak için araştırmalarına şimdiden başladı. 2023 Kurban Bayramı ise haziran ayına denk geliyor.

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak. Dört gün sürecek olan Kurban Bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

2023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ?

Bu yıl Kurban Bayramı'nın 1. günü çarşamba gününe denk geliyor. Arefe günü ise salı günü olarak kutlanacak. Dolayısıyla, bu durum 9 günlük bir bayram tatili beklentisini ortaya çıkarmış durumda. Ancak, henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için tatil süresi hakkında kesin bir bilgi yok. Bayram tatilinin 9 güne uzatılmasıyla ilgili beklentiler yüksek olsa da, resmi duyurunun yapılmasını beklemek gerekiyor. Tatil süresi ve detaylarıyla ilgili resmi açıklama geldiğinde, güncel gelişmeleri haberlerimizden takip edebilirsiniz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ