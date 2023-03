Allah'a tam TESLİMİYET içerisinde olan Müslüman herkes; İSLÂM"IN öngördüğü en DOĞRU yolda (Barış yolunda) yürüyerek, KUR'AN'I KERİMİ ve Hz.Muhammed Mustafa (peygamberimizin) hayatını yol HARİTASI (Rehber) yaparak her konuda insana "huzur ve mutluluk" verecek şeyleri YAŞAR hale gelir.

Samimiyeti kuşanan, yukarıdaki yol HARİTASINI kendisine ilke edinen herkes kolay-kolay(iyi-doğru-faydalı- adil) değerler sisteminden taviz vermez. Niyetler ve duruşlar kararlılık gösterir. Sözlerinde doğru ve güvenilir, işlerinde adalet hakim olur. Böylece madden ve manen güç ve kuvvet kazanılır. Aradığını bulmuş kişinin mutluluğu içerisinde; (İtikatta-amelde-ahlâkta-Kardeşlik ve dayanışmada-iyi güzel iş yapmada-sabır ve şükürde-Vatanını, Milletini, Devletini sevmede- Düşmanların oyunlarını okuyup bozmada ŞUURLU bir şekilde Çalışarak doruklaşma yoluna ulaşır.

KUR'AN'I okuyarak bütün Alemlerin Rabb'ı her şeyin yaratıcısı, yaşatıcısı ve yöneticisin büyük, Tek olan, zihnimizde tasavvur ettiğimiz hiç bir varlığa BENZEMEYEN, kendisine has farklılığa sahip, kuluna şah damarından yakın, en güvenilir olan ALLAH'Ü TEĞALÂYI tanıyoruz. Biricik LİDERİMİZ, yegâne ÖNDERİMİZ, hayatıyla BARIŞ sistemi(İslâm'ı) ve KUR'AN'I yaşayıp uygulayan Hz.Muhammed Mustafa'yı (peygamberimizi) tanıyoruz. Bütün peygamberleri, Eşref' Şerif'i Mahluk olan İnsanı tanıyoruz. Velhasıl yaratılmış her şeyi KURAN'I KERİM ile tanıyoruz.

Cuma Bayramınızı tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz.