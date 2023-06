Maide 8.Ayet:) İçerisindeki İMAN kelimesini Allah'ın merhameti çerçevesinde önceki hafta analiz etmeye çalıştık. İnşallah bugün HAKK kelimesini analiz etmeye gayret edeceğiz. HAKK, asla değişmeyen gerçek anlamını taşır. Allah'ın ilkeleri etrafında güçlü duruşun adıdır.

HAKK'IN hüküm sürdüğü yerlerde BATIL olan hiç bir şey tutunamaz. Rızıklar helâlden kazanılır. Her iş düzgün yürür. Nesiller ahlâklı, hedefli ve çalışkan olur. HAKK, her zaman her yerde devamlı AYAK'TA durmak zorundadır. Bunun için yapılan her iş, yürünen her yol, Allah'ın ÖLÇÜ, İLKE ve HUDUTLARI içerisinde dikkatle yapılmalıdır.

Vücud, bütün uzuvlarıyla HAKK'I yaşadığı ölçüde HUZUR ve MUTLU olur. Beyin HAKK'A göre düşünmeli. Göz HAKK'A göre bakmalı(görmeli).Ağız HAKK'A göre konuşmalı. Kulak HAKK'A göre işitmeli, HAKK'I duymalı. El HAKK'A göre tutum sergilemeli. Gönül HAKK'IN sesiyle tatmin olmalı.

Tekvir 26.Ayet:) Nereye gidiyorsunuz? Bir anlamda sakın HAKK ölçüleri dışına çıkmayın ikazıdır.

İman sağlamlığı ,hal ve hareketlerin tercihinde, Allah'ın Ayetlerine duyarlılıktan, İstikamet,(doğru ve hidayet) yolu üzerinde yürümekten, hakikatten, gerçekten, HAKK olandan yana İrade belirlemede önem arzeder.

Araf 181.Ayet:)Yarattıklarımızdan öyle bir ümmet var ki, onlar HAKK'A rehberlik ederler ve o HAK ile adaleti icra ederler.

Şuarâ 181.Ayet) ölçeği tam ölçün de HAK yiyenlerden olmayın.

Hud 112.Ayet:) O halde emrolunduğun gibi DOSDOĞRU ol.

Hadis: Gözünüz yukarıda olmasın. Sonra HASED eder, kıskanır, nankörlük edersiniz. Aşağıya bakın da halinize şükredenlerden olun.

Hadis: İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar.

Rabbım! Bizleri razı olduğun SALİH kullarının içine kat. Merhametinle, İşlerimizde, yaşayışımızda HAKK ölçülerine uygun hareket ederek başarılar ihsan eyle. Amiin Amiin.

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz