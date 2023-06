Maide 8.Ayet:)Ey İMAN edenler! Allah için HAKK'I ayakta tutun, ADALETLE ŞAHİTLİK eden kimseler olun. Her hangi bir topluluğa duyduğunuz KİN, sizi ADALETSİZ davranmaya itmesin. ADALETLİ olun.; Bu TAKVAYA daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Yukarıdaki Ayette çok kıymetli İLKELER önümüze konulmaktadır. "İMAN, HAKK, ADALET, ŞAHİTLİK,TAKVA. Bir de, menfi yönde KİN. Allah nasip ederse iki ,üç hafta bu ilkeler içerikli değerlendirme yürüyüşü yapacağız.

1-İMAN= Öncelikli olarak GAYBE inanmaktır. Merkez konağı Kalptir. Aklı Kalpteki iman besler. İnsan, İmanı derecesinde gençtir, verimlidir. Akıl ve kalp birlikte hareket ederse, İmanı kulun RUH köklerine indirerek, ona güç kuvvet kazandırarak, hayatının her alanına yansıtır. İman, kulun beynini iyilik için kullanmasına yardımcı olur, Vicdanını uyanık, Nefsini şuurlu ve diri tutar. Bütün Dünya menfi yönde değişime uğrasa bile İmanlı kişi; Dürüstlük ve Hakk'ın dışında hiç bir iş yapmaz. Merhamet duygusundan taviz vermez.

Özü İMANLA dolu olan Müslüman kul; İmanın şartları içerisinde hareket ederek, İyiliği, doğruluğu, adaletli olmayı, insanlara faydalı olmayı kendisine yol haritası yapar.

İMAN dünyada yaşanır. Güçlü İmanla yüründüğünde "Hazlar, İhtiraslar, Şahsi (Nefsi) Menfaatler devre dışı kalır. Bunu dışındaki her hareket, kalbe HASTALIK bulaştırır, İmanda zafiyet oluşturur. Allah korusun. Bu duruma gelen insan ŞEYTANIN tesirine girmiş olur. Tek başına kullanması gereken iradesini Şeytan elinden alır. Böylece kendini idare edemez her yönüyle Şeytana teslim olur.

Müslüman her insanın asla unutmaması gereken şey ;Şeytanın İMANIN olduğunu yerlerde cirit almasıdır. Onun için, her an tetikte ve uyanık olmak gerekir.

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz.