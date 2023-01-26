Bartın Üniversitesi (BARÜ) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Handan Ucun Özel,, çok farklı tür ve karakterde ortaya çıkabilen kuraklığın, ciddi derecede hidrolojik dengesizliklere yol açtığını söyledi.

Kuraklığın "tanımlanmış doğal afet türleri arasında en tehlikelisi" olduğunu ifade eden Özel, "Çünkü çok yavaş başlayıp çok geniş alanlara etki ediyor. Meteorolojik yağış eksikliği gibi başlıyor ama tarımsal faaliyetlerin azalmasına, ürün veriminin düşmesine hatta ürün bulamamaya kadar doğal kaynakların üzerinde olumsuz etkileri var." diye konuştu.

Özel, doğal kaynaklardan en önemlisi ormanların sadece oksijen kaynağı değil, temiz hava sağlama, yağış çekme, biyoçeşitliliği koruma ve karbon emisyonları açısından yutak alanları oluşturma fonksiyonuna da sahip olduğunu dile getirdi.

Küresel ısınmanın sebep olduğu sıcaklık artışlarının kuraklık süresini de uzattığına değinen Özel, "Tabii bunun ormanlar üzerinde de etkileri var. Son yıllarda yaşadığımız orman yangınlarını örnek gösterebiliriz. Artan sıcaklıklar, bitkilerin özsuyunu, toprağın nemini kaybetmesine, tutuşma özelliğinin artmasına, kurumalara ve yangınlara sebep oluyor." dedi.

Özel, küresel ısınma ve kuraklıkla mücadelede tüm insanlığın ortak sorumluluğu benimsemesi gerektiğinin altını çizerek, "Bunun için ormanların tahribatını önlemek, çevreyi kirletici unsurları ortadan kaldırmak, Sıfır Atık projesi gibi toplumsal faaliyetleri yaygınlaştırmak gerekiyor. Artık insanoğlu olarak ekosistemi tahrip eden, sonumuzu getirecek yaklaşımlardan vazgeçip ekolojik döngünün parçası olduğumuzu kabul etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.