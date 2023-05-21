Yönetmenliğini ve senaryosunu Emin Alper'in üstlendiği, başrolünde Selahattin Paşalı ve Ekin Koç'un rol aldığı, 2022 yapımı, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali‘nde En İyi Yönetmen dahil olmak üzere dokuz dalda ödül alan dram türündeki Kurak Günler filmi 19 Mayıs tarihinde Netflix'te yer aldı.

Kurak Günler Filmi Nerede Çekildi?

Kurak Günler filmi Kayseri'nin bir kasabasında çekildi.

Kurak Günler Filmi Konusu

Film Yanıklar Kasabası’na atanan genç savcı Emre’nin (Selahattin Paşalı) başından geçen hikâyeyi anlatıyor. Genç bir savcı olan Emre'nin tayini Yanıklar Kasabası'na çıkar. İşini en iyi şekilde yapmaya çalışan Emre kasabada saygıyla karşılanır. Yer altı suyunun kullanılması, çevre kurulları ve mahkemelerce yasaklanması kasabada ciddi bir sorunu meydana getirir. Belediye Başkanı Selim bey de büyük borularla yer altı sularını kasabaya bağlayacak olan büyük projesini hayata geçirmeye çalışır. Ancak Selim, muhalefetle karşı karşıya kalır.

Kurak Günler Filmi Oyuncuları

Selahattin Paşalı - Emre

Ekin Koç - Murat

Selin Yeninci - Zeynep

Erol Babaoğlu - Şahin

Erdem Şenocak - Kemal

Ali Seçkiner Alıcı

Hatice Aslan

Sinan Demirer

Eylül Ersöz - Pekmez

Nizam Namidar

Kurak Günler Filminin Altın Portakal'da Aldığı Ödüller

- En İyi Yönetmen: Emin Alper – Kurak Günler

- Cahide Sonku Ödülü: Çiğdem Mater

- En İyi Erkek Oyuncu: Selahattin Paşalı / Kurak Günler

- En İyi Görüntü Yönetmeni: Christos Karamanis – Kurak Günler

- En İyi Müzik: Stefan Will – Kurak Günler

- En İyi Kurgu: Özcan Vardar, Eytan İpeker – Kurak Günler

- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Erol Babaoğlu – Kurak Günler

- SİYAD En İyi Film Ödülü: Kurak Günler – Emin Alper

- Film - En İyi Yönetmen Ödülü: Emin Alper – Kurak Günler