Malzemeler:

500 gr tavuk göğsü, küp şeklinde doğranmış

1 bardak kaju fıstığı

5 adet kırmızı acı biber

2 adet yeşil soğan, ince kıyılmış

3 diş sarımsak, ince kıyılmış

1 yemek kaşığı taze zencefil, rendelenmiş

2 yemek kaşığı soya sosu

2 yemek kaşığı pirinç sirkesi

2 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1/4 su bardağı tavuk suyu veya su

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

Bir kapta mısır nişastası, soya sosu, pirinç sirkesi, şeker ve tavuk suyunu karıştırın. Karışımı bir kenarda bekletin. Derin bir tavayı orta ateşte ısıtın. Sıvı yağı tavaya ekleyin ve tavukları ekleyin. Tavuklar renk değiştirinceye kadar pişirin. Sarımsak, zencefil, kırmızı biber ve kaju fıstıklarını ekleyin. Tavayı karıştırarak 1-2 dakika pişirin. Hazırladığınız sos karışımını tavaya ekleyin. Karıştırarak 1-2 dakika pişirin. Yeşil soğanları ekleyin ve tavayı karıştırarak 1 dakika daha pişirin. Kung Pao tavuk sıcak olarak servis edin.

Bu tarifi kendi zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Bazı tarifler, taze sebzelerin (örneğin, havuç, brokoli, mantar) eklenmesini önerirken, bazıları da farklı baharatların (örneğin, karabiber, kırmızı pul biber) kullanılmasını önermektedir. Tavuk yerine, tofu veya karides de kullanabilirsiniz.