Kumluca, Antalya'nın doğal güzellikleriyle ünlü bir tatil merkezi olarak öne çıkmaktadır. Kumluca'nın sahil bölgeleri, masmavi denizi ve sakin plajlarıyla tatilcilerin ilgisini çekmektedir. İnce kumlarla kaplı Kumluca plajları, güneşin altında dinlenmek ve denizin serin sularında yüzmenin tadını çıkarmak isteyenler için ideal bir seçenektir. Peki, Kumluca'da hangi plajlar ve denizler öne çıkıyor? İşte merak uyandıran sorularla dolu bir Kumluca sahil turuna çıkmaya ne dersiniz?

Kumluca, Antalya'nın doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir tatil merkezidir. Kısıtlı bir yüzölçümüne sahip olmasına rağmen, çevresinde bulunan koylar, plajlar ve beachler ile ziyaretçilerine keyifli bir tatil imkanı sunmaktadır. Toros Dağları'nın eşsiz manzarasıyla çevrili olan Kumluca, yeşil ağaçların Akdeniz ile buluştuğu benzersiz bir atmosfere sahiptir. Her mevsim yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan Kumluca, sahil bölgelerindeki sınırlı yapılaşma nedeniyle bakir koylarıyla dikkat çekmektedir. Kumluca'nın güzel sahillerinde masmavi denizin keyfini çıkarırken konaklama imkanları da oldukça çeşitlidir. Kumluca Otelleri sayfamızı inceleyerek mükemmel bir konaklama deneyimi yaşayabileceğiniz oteller arasından seçim yapabilirsiniz. Kumluca, doğal güzellikleriyle tatilcileri büyülemeye devam etmektedir

Korsan Koyu: Tarihi ve Doğal Güzellikleriyle Öne Çıkan Bir Sahil

Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Korsan Koyu, bölgenin gözde sahillerinden biridir. Antik kent kalıntılarıyla iç içe olan bu koy, tarihi geziler yapabileceğiniz ve doğal güzellikleri keşfedebileceğiniz harika bir mekandır. Özellikle özel araçlarla kolayca ulaşılabilen Korsan Koyu, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunmaktadır.

Korsan Koyu, Helenistik dönemde gemilerin bağlandığı bir liman olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise kamp, piknik, doğa yürüyüşleri, trekking ve deniz turizmi gibi etkinliklerin yapılabildiği bir destinasyondur. Likya Yolu'nun üzerinde bulunan koyun sahil uzunluğu yaklaşık 90 metredir. Ormanlık bir alana sırtını veren koy, etkileyici atmosferiyle ziyaretçilerini büyülemektedir. Çevresinde sadece konaklamalar için hizmet veren tesis bulunmaktadır, bu nedenle Korsan Koyu'na gitmeden önce yiyecek ve içecek gibi ihtiyaçlarınızı temin etmeniz önerilmektedir.

Özellikle doğa severler ve tarih meraklıları için büyüleyici bir seçenek olan Korsan Koyu, ziyaretçilerine ücretsiz bir giriş imkanı sunmaktadır. Bu sayede herkesin bu eşsiz güzellikleri keşfetmesi mümkün olmaktadır.

Korsan Koyu, Mavikent Mahallesi'nde yer alır ve Kumluca ilçesine bağlıdır. Bu bölgeyi ziyaret etmek isteyenler için özel araçlarla ulaşım oldukça kolaydır. Doğal güzellikleri, antik kent kalıntıları ve çeşitli aktivite olanaklarıyla Korsan Koyu, tatilcilerin ve gezginlerin beğenisini kazanmaktadır.

Suluada: Turkuaz Denizi ve Doğal Güzellikleriyle Benzersiz Bir Ada

Bölgenin doğal güzellikleri arasında öne çıkan Suluada, keyifle denize girebileceğiniz ve görsel bir şölen sunan bir mekandır. Tekneler aracılığıyla ulaşılabilen bu ada, sahip olduğu tatlı su kaynağıyla da adını duyurmuştur. Maldivler'i andıran turkuaz deniziyle ünlü olan Suluada, bölgedeki tekne turlarının vazgeçilmez duraklarından biridir. Beyaz ve ince tanecikli kumlara sahip olan sahilinin özgün görünümüyle dikkat çeken Suluada'nın çevresinde herhangi bir tesis bulunmamaktadır.

Suluada'ya girişler ücretsizdir, bu da herkesin bu doğal cenneti keşfetme fırsatı yakalayabileceği anlamına gelmektedir. Ada, sınırları içerisindeki tatlı su kaynağıyla da dikkat çekmektedir. Bu kaynak, adaya ayrı bir cazibe katmaktadır.

Teknelerle ulaşılabilen Suluada, turkuaz renkteki denizi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülemektedir. Ada çevresindeki tesis eksikliği, doğanın içinde sakin bir deneyim yaşamak isteyenlere ideal bir ortam sunmaktadır. Suluada, bölgenin en özel noktalarından biri olup, unutulmaz anılar biriktirmek isteyenler için ideal bir destinasyondur.

Adrasan Sahili: Mavi ve Yeşilin Buluştuğu Keyifli Bir Tatil Mekanı

Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi'nde yer alan Adrasan Sahili, özel araçlar veya Adrasan minibüsleriyle ulaşılabilen bir destinasyondur. İlçe merkezine yaklaşık 29 kilometre uzaklıkta bulunan sahil, bölgenin en popüler plajlarından biridir.

Adrasan Sahili, sağ kısmı ince kumlarla kaplı olan ve sol kısmı ise çakıl taşlarıyla dolu olan bir yapıya sahiptir. Girişler genellikle güneydoğu ve doğu yönlerinden sağlanmaktadır. Sahilin arkasını ormanlık alanlar sarmaktadır, bu da ziyaretçilere huzurlu bir atmosfer sunmaktadır. Sahilde hizmet veren tesisler bulunmakta olup, tuvalet, giyinme kabini ve duş gibi ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ayrıca geniş alanlara sahip olan sahilde kamp ve piknik gibi aktiviteleri gerçekleştirebilirsiniz. Olta balıkçılığı ve yamaç paraşütü gibi heyecan verici aktiviteler de Adrasan Sahili'nde yapılabilmektedir.

Adrasan Sahili'ne ücretsiz giriş yapılabilmektedir. Şezlong kiralama ücreti ise genellikle 5 ila 10 TL arasında değişmektedir.

Adrasan, Kumluca'nın en güzel beldelerinden biri olup, mavinin ve yeşilin nefes kesen güzelliğiyle tatilcileri kendine çekmektedir. Bu harika tatil beldesinde konaklamak için Kumluca Adrasan Otelleri sayfasına göz atabilir ve bütçenize ve zevkinize uygun oteli seçerek rezervasyonunuzu yapabilirsiniz. Adrasan'da unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz.

Olympos Plajı: Tarihi ve Doğal Güzelliklerle Bezeli Eşsiz Bir Plaj Deneyimi

Kumluca ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafede, Yazır Köyü sınırları içerisinde bulunan Olympos Plajı, özel araçlarla ulaşılabilen bir mekandır. Plajın çevresinde yer alan Olympos Antik Kenti'ni gezebilir ve tarihi bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Olympos Plajı, ince kumlar ve çakıl taşları ile kaplıdır. Denizi oldukça temiz ve berraktır, aynı zamanda çeşitli deniz canlılarına ev sahipliği yapmaktadır. Sığ yapısı sayesinde çocuklu aileler tarafından da tercih edilen bu plaj, caretta carettaların yumurtlama alanı üzerinde bulunması nedeniyle özel bir şekilde korunmaktadır.

Olympos Plajı, önemli halk plajları arasında yer almaktadır. Plajda şezlong ve şemsiye hizmeti sunan tesis bulunmamaktadır, ancak çeşitli işletmeler yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz seçenekler sunmaktadır.

Olympos Plajı'na giriş ücreti 20 TL'dir. Bu ücret karşılığında muhteşem doğal güzelliklerle çevrili olan plajı keşfedebilir ve eşsiz bir deneyim yaşayabilirsiniz. Olympos Plajı, hem doğa severlere hem de tarih meraklılarına hitap eden bir destinasyondur. Burada hem dinlenip güneşlenebilir hem de tarihi kalıntıları keşfedebilirsiniz.

Porto Ceneviz Koyu: Bakir ve Temiz Bir Koyun Keyfi

Kumluca'ya bağlı Adrasan Mahallesi sahilinde bulunan Porto Ceneviz Koyu, ilçe merkezine yaklaşık 27 kilometre mesafededir. Koya ulaşım, tekneler aracılığıyla sağlanmaktadır.

Porto Ceneviz Koyu, Olympos Plajı'na oldukça yakın bir konumda bulunmakta olup, doğal ve bakir bir görünüme sahiptir. Tekneyle ulaşılabilen bu koy, çevresinin temiz olmasıyla dikkat çekmektedir. Sahili ince kumlarla kaplıdır ve denizi son derece sakin ve dalgasızdır. Porto Ceneviz Koyu, muhteşem manzarası ve özel atmosferiyle bölgedeki güzel deniz keyfi sunan yerlerden biridir. Ancak denizi sığ olduğu için çocuklu aileler ve iyi yüzme bilmeyenler için tavsiye edilmemektedir. Koyun çevresinde piknik yapabilir ve kamp aktiviteleri gerçekleştirebilirsiniz.

Porto Ceneviz Koyu'na giriş ücretsizdir. Bu güzel koya keyifli bir ziyaret yapabilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Temiz ve bakir atmosferiyle Porto Ceneviz Koyu, doğaseverler ve huzur arayanlar için ideal bir noktadır.

Akseki Koyu: Eşsiz Manzarasıyla Büyüleyici Bir Doğa Cenneti

Kumluca ilçe merkezine yaklaşık 28 kilometre mesafede, Adrasan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Akseki Koyu, özel araçlarla ulaşılabilen bir noktadır. Bu bölgenin en geniş koylarından biri olan Akseki Koyu, yüksek kayalıklar ve dağ manzarasıyla benzersiz bir görüntü sunmaktadır. Çam ağaçlarının süslediği kayalıklar, koya ayrı bir atmosfer katmaktadır. Koy, ince kumlu bir sahile sahiptir ve denizi dalgasız ve sığdır. Bu nedenle çocuklu aileler tarafından tercih edilen bir plajdır. Akseki Koyu'nun çevresinde herhangi bir tesis bulunmamaktadır, bu yüzden doğal halini koruyan bir ortam sunmaktadır.

Akseki Koyu'na giriş ücretsizdir. Bu büyüleyici koya ziyaret ederek doğanın ve eşsiz manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Akseki Koyu, huzur arayanlar ve doğa severler için mükemmel bir doğa cennetidir. Doğanın güzelliklerini keşfetmek ve dingin bir atmosferde vakit geçirmek isteyenler için ideal bir noktadır.

Papaz Plajı: Sakin ve Doğal Bir Tatil İmkânı

Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi sınırları içerisinde, Papaz İskelesi'nin hemen yanında konumlanan Papaz Plajı, ilçe merkezine yaklaşık 19 kilometre uzaklıktadır. Kumluca tatilinde kamp, piknik ve yüzme aktiviteleri için tercih edilen bu plaj, doğal güzelliğiyle öne çıkmaktadır.

Papaz Plajı'nın denizi oldukça sakin ve dalgasızdır, bu da yüzme için ideal bir ortam sunar. Sahili çakıl taşlarıyla karışık kumlardan oluşan plajda, duş, tuvalet, giyinme kabini gibi ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz tesisler bulunmaktadır. Böylece konforlu bir deniz keyfi yaşayabilirsiniz.

Papaz Plajı'na girişler ücretsizdir, bu da herkesin bu doğal güzellikleri keşfetme fırsatı yakalayabileceği anlamına gelmektedir. Sahilin hemen yanında bulunan Papaz İskelesi, plaja kolay ulaşım sağlar ve deniz manzarasının tadını çıkarmanızı sağlar.

Papaz Plajı, Kumluca'da huzurlu ve doğal bir tatil deneyimi arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Doğal güzelliği, sakin denizi ve tesis imkanlarıyla keyifli bir tatil geçirebilirsiniz.

Kumluca Obalar Plajı: Sessizlik ve Huzur Arayanlar İçin Sakin Bir Plaj

Kumluca ilçe merkezine en yakın plaj olan Kumluca Obalar Plajı, ilçe merkezine 4 kilometre mesafededir. Ulaşım, yürüyerek veya şehir içi minibüsleriyle sağlanabilmektedir.

Kumluca Obalar Plajı, Kum Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve oldukça sakin bir atmosfere sahip olan bir plajdır. Denizin dalgalı olması sebebiyle pek tercih edilmese de sessizlik ve huzur arayan ziyaretçiler için oldukça uygundur. Plajın sahili ince kumlar ve yer yer çakıl taşlarıyla kaplıdır. Plajın çevresindeki tesislerde tuvalet, giyinme kabini, duş ve yiyecek-içecek gibi ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ayrıca plajda şezlong ve şemsiye kiralama hizmeti de bulunmaktadır.

Kumluca Obalar Plajı, Kumluca ilçe merkezine yakın olmasıyla kolay erişilebilir bir plaj seçeneğidir. Sakin atmosferi ve doğal güzellikleriyle huzur dolu bir plaj deneyimi sunmaktadır. Sessizlik ve sakinlik arayanlar için ideal bir seçenektir.

Adrasan Beach: Eşsiz Manzarasıyla Hizmet Veren Bir Plaj

Adrasan Mahallesi sınırları içerisinde, Kumluca ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Adrasan Beach, bölgenin popüler sahillerinden Adrasan Koyu'ndan ismini almaktadır.

Adrasan Beach, denizin dalgasız ve berrak olduğu bir koyda yer aldığı için tercih edilen bir plajdır. Plajda duş, tuvalet, giyinme kabini gibi olanaklar bulunmaktadır. Ayrıca yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz restoran ve bar da hizmet vermektedir. Denizin sığ olması, çocuklu aileler ve iyi yüzme bilmeyenler için de ideal bir ortam sunmaktadır. Adrasan Beach, yeşil ağaçlarla çevrili konumuyla Akdeniz'in mavisine eşlik eden eşsiz bir manzaraya sahip bir bölgede hizmet vermektedir.

Adrasan Beach'te şezlong ve şemsiye kiralamak için 20-30 TL arasında bir ücret ödenmektedir. Plaja girişler ücretsizdir.

Sazlık Beach: Eğlence Dolu Bir Plaj Deneyimi

Kumluca ilçe merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Sazlık Beach'e özel araçla ulaşım sağlanabilmektedir. Plajın çevresinde ücretsiz otopark alanı bulunmaktadır.

Sazlık Beach, haftanın her günü 08:00-02:00 saatleri arasında kesintisiz bir eğlence sunmaktadır. Plajda yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz restoran ve bar bulunmaktadır. Aperatif yemeklerin yanı sıra deniz mahsullerinin tadını çıkarabileceğiniz bu tesiste, ferahlatıcı kokteyllerin keyfini de çıkarabilirsiniz. Aileler ve arkadaş grupları için son derece uygun olan plaj, dalgasız ve berrak bir denize sahiptir.

Şezlong ve şemsiye kiralama ücretleri 25-30 TL arasındadır ve plaja girişler ücretsizdir. Sazlık Beach, Kumluca'da keyifli bir plaj deneyimi yaşamak isteyenlere hizmet vermektedir.