Kum, iki sene aradan sonra çıkacak ikinci albümü Apartmanlar’ı birden çok tarzla açıklıyor. Anadolu punkekseninde post punk albümü diye tanımladığı bu albümün kayıtlarını hücum kayıtla tamamlayanKum, albümün ilk şarkısı olma özelliği taşıylan “Uykusuz”da depresif bir ruh halini dinleyicilerine müzikleaktarıyor. Söz ve müziği Burkut Kum imzalı şarkının aranjör koltuğunda ise Kum ile Luca Fritz, Denzi,OrkunTunç ve Alper Ekiz’den oluşan “Bedeviler” oturuyor. Kum’un ikinci albümü “Apartmanlar”ın ilk single’ı “Uykusuz”, 24 Mart’ta tüm dijital platformlarda yayında.