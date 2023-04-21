'Düşmanlarıma', 'Senden Uzak', 'Gel', 'Yastık İzi' gibi şarkılarla başarılı bir kariyer ivmesi yakalayan Kum yeni albümü “Apartmanlar”ın çıkış parçası olarak ise hem 'Son Gece' hem de ‘Apartmanlar’ı tercih etti.

Albümün Uykusuz ile 24 Mart’ta başlayan yolculuğu, 21 Nisan’da sevenleriyle buluşmasıyla nihayete eriyor.

Tüm albümün söz ve müziği Burkut Kum imzasını taşırken aranjör koltuğunda ise Kum ile Luca Fritz, Denzi, Orkun Tunç ve Alper Ekiz’den oluşan “Bedeviler” oturuyor. Kum'un tabiriyle Anadolu coğrafyasından da etkilenmiş bir yarı doğaçlama canlı kaydedilmiş bir post punk albümde Intro, Interlude ve Outro dahil 14 şarkı yer alıyor.

Şarkının klibinde ise Küçük Oda ekibi yönetmen koltuğuna oturdu. Albümün ilk klibi geçtiğimiz hafta yayınlanan Sen Olmazsan’a gelmişti. Albümün çıkışının ardından ilerleyen günlerde Orada Bir Ev’e gelecek. Devam hikayesi olan klipte bu kez sevdiği kızla buluşmaya giden Kum ve Bedeviler, Bedeviler Turizm otobüsünde bir maceraya atılıyor.

Kum’un ikinci albümü olma özelliği taşıyan Kum&Bedeviler’den Apartmanlar, 21 Nisan’da Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

YENİGÜN HABER MERKEZİ