Beylikdüzü Belediyesi’nin, ilçe halkını kültür ve sanatın bin bir rengiyle buluşturduğu Kültürsem kurslarının 2022-2023 dönemi, yılsonu etkinlikleriyle sona erdi. Neyden gitara, halk danslarından baleye kadar 32 farklı branşın yer aldığı kurslardan dönem boyunca 15 bine yakın kişi faydalandı.

Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kültürsem kültür ve sanat kurslarının, 2022-2023 dönemi sona erdi. Yıl boyunca 22 yetişkin, 10 çocuk olmak üzere toplamda 32 branşın yer aldığı kurslardan 15 bine yakın kişi faydalandı. Ekim ayından bu yana; neyden gitara, dil kurslarından halk oyunlarına kadar pek çok dalda kendilerini geliştirme imkânı bulan kursiyerler, yılsonu etkinlikleriyle mezun oldu. Uzman eğitmenler eşliğinde dönemi başarıyla tamamlayan 5 bin 250 öğrenci, sahne gösterileri ve müzik dinletilerinin yanı sıra el emeği sergileriyle tam not aldı.

“Beylikdüzü kültür ve sanatın adresi olmaya devam edecek”

İlçe halkını kültür ve sanatla buluşturmak için aralıksız çalıştıklarının altını çizen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Kültür ve sanatla iç içe bir Beylikdüzü yaratmak için ekip arkadaşlarımla birlikte hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Her yıl binlerce komşumuzun büyük ilgi gösterdiği Kültürsem kurslarının bir dönemini daha tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle emek veren tüm kursiyerlerimize ve çok değerli eğitmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Beylikdüzü kültür ve sanatın adresi olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.