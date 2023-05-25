Beylikdüzü Belediyesi’nin sanatseverleri bir araya getireceği Kültürsem Tiyatro Festivali başladı. 24 Mayıs – 4 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde, Kültürsem’den tiyatro eğitimi alan öğrencilerin hazırladığı 11 farklı oyun ücretsiz olarak sahnelenecek.

Kültür ve sanatla iç içe bir Beylikdüzü için çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi’nin sanatseverleri bir araya getireceği Kültürsem Tiyatro Festivali başladı. Belediye bünyesindeki Kültürsem’den eğitim alan öğrencilerin bir dönem boyunca hazırlandığı oyunların sahneleneceği festivalin ilk gününde, “Bir Sheakespeare Rüyası” isimli oyun izleyenlerin beğenisine sunuldu. 24 Mayıs – 4 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde her gün farklı bir oyun ücretsiz olarak, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) Beylikdüzü Sahnesi’nde izleyicisiyle buluşacak.

11 farklı tiyatro oyunu sahnelenecek

Festival boyunca; 25 Mayıs Perşembe (Bugün) “Deli Bayramı”, 26 Mayıs Cuma “Çarşamba Pazarı -2”, 27 Mayıs Cumartesi “Bana Bir Şeyhler Oluyor”, 29 Mayıs Pazartesi “Curcuna Cuma”, 30 Mayıs Salı “Kadınlık Bizde Kalsın”, 31 Mayıs Çarşamba “Bir Mahalle ki”, 1 Haziran Perşembe “Aslında Hepimiz Deliyiz”, 3 Haziran Cumartesi 15.00’da “Sevgili Doktor” 20.30’da “Düdüklüde Kıymalı Bamya”, 4 Haziran Pazar günü ise “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” isimli oyunlar sahnelenecek. Tiyatro oyunlarını izlemek isteyen vatandaşlar, ücretsiz biletlerini BAKSM gişesinden temin edebilecek.