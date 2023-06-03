Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bakanlık görevine devam edeceği açıklandı. Peki, Mehmet Nuri Ersoy kimdir? İşte Mehmet Nuri Ersoy'un siyasi kariyerine ilişkin ayrıntılar...

Mehmet Nuri Ersoy Kimdir?

1968 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Nuri Ersoy, Alman Lisesi mezunudur. Alman Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur.

Ersoy, 1991 yılında, üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra, paket tur ve otel konaklama hizmetleri veren bir şirket kurmuştur. 33 yılını turizm sektöründe geçiren Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirilmiştir. Böylelikle Mehmet Nuri Ersoy şirketindeki bütün görev ve unvanlarını devretmiştir.

Ersoy, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

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