Müfredatın zenginleştirilmesi: Kültür ve sanat dersleri ve etkinliklerini kapsayan zengin bir müfredat oluşturulmalıdır. Bu derslerde öğrencilere farklı kültürel ve sanatsal formlar tanıtılmalı, estetik değerler ve eleştirel düşünme becerileri öğretilmelidir.

Sanat ve kültür dersleri: Okullarda müzik, resim, tiyatro, dans, sinema ve edebiyat gibi farklı sanat dallarına yönelik dersler ve atölyeler düzenlenmelidir. Bu dersler, öğrencilerin sanatsal ve kültürel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

Sanatsal etkinlikler ve projeler: Öğrencilere farklı kültürel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve projeler geliştirme fırsatları sunulmalıdır. Bu etkinlikler, öğrencilerin kültürel farkındalıklarını artırır ve sanatsal becerilerini geliştirir.

Öğretmen eğitimi: Kültür ve sanat eğitimine önem veren nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesi sağlanmalıdır. Öğretmenler, kültür ve sanat eğitiminin önemi ve yöntemleri konusunda eğitilmeli ve güncel gelişmelerle sürekli olarak bilgi ve becerilerini geliştirmelidir. Geleneksel ve çağdaş sanat anlayışları arasındaki farklar nelerdir?

Okul ve toplum iş birliği: Okullar, yerel topluluklar ve kültürel kuruluşlarla iş birliği içinde olmalıdır. Bu iş birliği, öğrencilere farklı kültürel ve sanatsal deneyimler sunma ve yerel kültürel mirası tanıma fırsatı sağlar.