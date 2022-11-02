Züleyha’yla Sınırsız Ezgiler TRT Müzik’te 4. Sezonunda Dalya Dedi

Züleyha Ortak’ın TRT Müzik’te yayınlanan 100. programının konuğu ünlü sanatçı Umut Akyürek oldu. Dördüncü sezonunda da gün birinciliğini kimse kaptırmayan ünlü sanatçı Züleyha Ortak, ilerleyen bölümlerde Nil Karataş, Beste Korkmaz, Atakan Aktaş, Sami Levi, Yener Çevik, Onur Şan ve Ahmet Baran gibi isimleri konuk edecek. Züleyha’yla Sınırsız Ezgiler her pazartesi 21.45’te TRT Müzik’te