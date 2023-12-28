Zuhat, Gel ile yükselişte

Türkiye'de son dönemde yeniden yükselişe geçen arabesk fantazi müziğin dikkat çeken genç isimlerinden ZUHAT, yeni teklisi Gel ile kendi kulvarında başarılı bir grafik yakaladı. Kemal Aslan Music Production etiketiyle yayınlanan Gel'in sözü ve müziği Azerbaycan'da yaşayan Tural Togrul düzenlemesi Hatem Tutkus imzasını taşıyor. Kendine has tarzıyla yorumladığı şarkılarla kısa sürede dinleyici kitlesi oluşturan Zuhat'ın Gel şarkısının video klibi Erkan Nas yönetmenliğinde çekildi.

Sahne performansı ile izleyiciden yıllarca tam not almayı başaran Zuhat, bu çağda geleneksel şarkı formuna dokunmadan arabesk müziğe Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses gibi dev isimler gibi edeceğini dile getiriyor.