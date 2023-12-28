Zuhat, Gel ile yükselişte
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Belçika'dan yükselen yeni nesil arabesk fantazi müziğin genç ismi ZUHAT, yeni teklisi Gel ile büyük bir çıkış yakaladı.
Türkiye'de son dönemde yeniden yükselişe geçen arabesk fantazi müziğin dikkat çeken genç isimlerinden ZUHAT, yeni teklisi Gel ile kendi kulvarında başarılı bir grafik yakaladı. Kemal Aslan Music Production etiketiyle yayınlanan Gel'in sözü ve müziği Azerbaycan'da yaşayan Tural Togrul düzenlemesi Hatem Tutkus imzasını taşıyor. Kendine has tarzıyla yorumladığı şarkılarla kısa sürede dinleyici kitlesi oluşturan Zuhat'ın Gel şarkısının video klibi Erkan Nas yönetmenliğinde çekildi.
Sahne performansı ile izleyiciden yıllarca tam not almayı başaran Zuhat, bu çağda geleneksel şarkı formuna dokunmadan arabesk müziğe Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses gibi dev isimler gibi edeceğini dile getiriyor.
Doğma büyüme Muş'lu olan Zuhat, 2015 yılından beri Belçika'da yaşıyor. Bu ülkede yıllardır sahnede sergilediği performansını Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde de devam ettiriyor.
Youtube klip izleme linki: