Zuhal Olcay YBY Woods Alanını Dolduran Seyircilere Unutulmaz Bir Caz Akşamı Yaşattı

Konserden festivale, tiyatrodan spora birçok kültür, sanat ve eğlence deneyimlerini bir arada yaşatmaya odaklanan YBY Woods, Zuhal Olcay’ı sevenleriyle buluşturdu.

Kemerburgaz Kent Ormanı YBY Woods sahnesinde dinleyicileriyle bir araya gelen Zuhal Olcay; sevilen şarkılarından Söyleyemedim, Pencereler Önünde, Çaresizim Çaresiz, Ankara’da Aşık Olmak ve Yalnızlığım’ı seslendirdi. Zuhal Olcay ipeksi sesi ve sahne enerjisiyle YBY Woods konser alanını dolduran seyircilere unutulmaz bir caz akşamı yaşattı.

Konser öncesinde ise 30 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde YBY Woods’ta gerçekleşecek Doğal Yaşam Festivali’nin lansmanı yapıldı. Derya Baykal, Gazeteci Ayşe Arman, Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, Ünlü Şef Şerife Aksoy ve Suna Dumankaya gibi alanlarında uzman isimlerin katılacağı festivalde çok çeşitli ve günlük yaşamda fayda sağlamaya yönelik atölyeler, yoga aktiviteleri, sağlıklı yaşam tüyolarının paylaşılacağı etkinlikler yer alacak. Pek çok doğal ve organik gıda ile kozmetik markası standının bulunacağı festival kapsamında Yeni Türkü ve Sattas müzik grubu da YBY Woods’ta sahne alacak.

Tüm günün orman havasında keyifle geçmesi için kapılarını 15.00’te açan YBY Woods konserden önce eğlenceli aktiviteler de düzenledi.

Yaşadıkları deneyimin insanları ve insanların içinde bulundukları toplulukları pozitif biçimde dönüştürdüğüne inanan YBY Woods; gökyüzünün altında, ormanın içinde eşsiz konser deneyimleri yaratmaya devam ediyor.