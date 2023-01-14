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Zübeyde Hanım, vefatının 100. yılında mezarı başında anıldı
KÜLTÜR-SANAT 14.01.2023, 16:33
İZMİR (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 100. yılında İzmir'deki mezarı başında anıldı.
Karşıyaka ilçesindeki anıt mezarda düzenlenen programda, anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene CHP İzmir milletvekilleri Kani Beko, Kamil Okyay Sındır, Tacettin Bayır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçe belediye başkanları ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu katıldı.
Tören, anıt mezara karanfil bırakıldıktan sonra sona erdi.
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