Zorlu PSM YouTube kanalında yepyeni bir program başlıyor

Dijital dünyada farklı formatlardaki içerikleriyle seyircilere yepyeni deneyimler sunmayı sürdüren Zorlu PSM, şu sıralar ilk solo albümü için hazırlıklarını sürdüren Gülinler’in sunacağı “Bir Masada Oturduk” programını YouTube takvimine ekliyor.

Karakteri dekoruna yansıyan; eğlenceli, sohbetli, oyunlu bir müzik programı: “Bir Masada Oturduk”

“Bir Masada Oturduk”un dekorunu, kariyerinin büyük kısmını sahne prodüksiyonlarında geçiren Gülinler’in kendi çizimleri ve el yapımı objeler oluşturuyor. Gülinler, kendi kreatif alanını bir sahneye dönüştürdüğü programda, müziği odağına alarak her hafta farklı bir konukla sohbet edecek. Gülinler’in hayal dünyasını paylaşırken çeşitli oyunlar oynanacak ve tabii ki şarkılar söylenecek!

Çekimleri Zorlu PSM’nin sevilen caz klübü touché’de gerçekleştirilen ve Bant Mag.’ın da editöryel ve kreatif olarak dâhil olduğu “Bir Masada Oturduk”un ilk konuğu, çok yönlü sanatçı Fırat Tanış oluyor. Müzikal üretimlerinin yanı sıra Tanış’ın tiyatro ve resim çalışmalarına da değinilen ilk bölüm, 19 Mart’ta Zorlu PSM Youtube kanalında yayında olacak.

“Bir Masada Oturduk” her Cuma Zorlu PSM YouTube kanalından izlenebilecek.