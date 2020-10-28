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Zorlu PSM dijital platformda da perdelerini açtı; Biletli hibrit etkinlikler Kasım’da başlıyor!

Toplum içerisinde yer alan tüm bireylerin dünya standartlarında kültür sanat etkinliklerine erişebilmesi amacıyla çalışan Zorlu PSM, bugüne kadar coğrafi uzaklık ya da maddi engeller nedeniyle etkinliklere erişememiş sanatseverleri de ağırlamak üzere yepyeni bir dijital platformu, 8’inci sezonunda hayata geçiriyor.

Zorlu PSM dijital platformda da perdelerini açtı; Biletli hibrit etkinlikler Kasım’da başlıyor!

Ekim ayı itibarıyla 8’inci sezonuna #mesafeliamabirlikte diyerek yeniden “merhaba” diyen ve sanatseverlere kapılarını yeniden açan Zorlu PSM, değişen yaşam biçimimize kültür sanatı dahil etmek üzere hibrit etkinlik modelini hayata geçiriyor. Böylece Zorlu PSM, sanatseverlere ev konforunda katılım sağlayabilecekleri çevrimiçi biletli etkinliklerine, sevilen sanatçıların konserleriyle başlıyor.

‘Sahnelerimizdeki etkinlikleri online sahnemize de taşıyoruz... Siz neredeyseniz PSM orada...’

Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas, oluşturdukları bu yeni çevrimiçi sahne ile ilgili şunları ifade etti; “Mart ayı itibarıyla tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde gördük ki, iyi şartlarda, kaliteli bir şekilde sunulan kültür sanat içeriğinin ciddi bir takipçisi var. Bu süreçte online mecralardan yayınladığımız etkinlikler sayesinde 1,5 milyon izleyiciyle buluşmak bizi çok mutlu etti. Pandemi süreci öncesinde etkinliklerimizi daha geniş kitlelerle buluşturmak konusunda farklı projeler üzerinde çalışıyorduk. Değişen hayat koşulları bize bunu dijital ortamda deneyimleme fırsatı verdi. Zorlu PSM Online platformu aracılığıyla artık sahnelerimizde yer alan etkinlikleri ekranlara taşıyor, ‘siz neredeyseniz PSM orada’ diyoruz.”

Sanatçıyla tanışma, imzalı ürün alma gibi sürprizli etkinli paketleri de çok yakında sunulacak.

Sertab Erener ve Kerem Görsev ile başlayacak, hibrit etkinlikler Ferit Odman, Dilek Türkan ve Bedük konserleriyle devam edecek. Çok yakında birçok etkinliğin hibrit olarak hayata geçeceği Zorlu PSM sahnelerinde, sanatçıyla tanışma, imzalı ürün sahibi olma, yayınlanan etkinliği banttan izleme gibi sürprizlerin olacağı paketler de sunulacak.

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ZORLU PSMMesafeliamabirlikte
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