Zorlu Çocuk Tiyatrosu'ndan Bir Hayal Bir Oyun Projesi

Zorlu Çocuk Tiyatrosu aracılığıyla bugüne kadar 1000’in üzerinde oyun ile 900 bin aşkın çocuğa erişen Zorlu Holding, çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Bu anlayış doğrultusunda, çocukların yeteneklerini fark etmelerini sağlamak ve özgüvenlerini artırmak amacıyla bu sene üçüncü kez düzenlenen “Bir Hayal Bir Oyun Yarışması’nda ilk 10’a giren hikayeler, Zorlu Çocuk Tiyatrosu Youtube kanalında mini çizgi filmler şeklinde yayınlanacak.

Türkiye’nin dört bir yanından yapılan başvurular arasından, değerli jüri üyeleri tarafından seçilen ilk 10 hikaye; Zorlu Çocuk Tiyatrosu, Zorlu PSM ve Bant Mag. iş birliği ile çizimler, animasyonlar ve seslendirmeler ile hayat bulacak. Youtube yayınlarında birbirinden renkli çizgiler ve metne uygun akıcı seslendirmelerle miniklerin ürettikleri eserlerin keyifli ve öğretici hayal gücü ilk kez online olarak herkesin erişimine sunulacak. Bu kapsamda ilk olarak; COVİD-19 önlemleri kapsamında henüz tiyatro sahnesinde sergilenemeyen birinci seçilen hikaye Kusursuz Dünya da Zorlu Çocuk Tiyatrosu Youtube kanalında izleyiciler ile buluşuyor. 7’den 70’e herkesin keyifle izleyebileceği 10 farklı eser, Zorlu Çocuk Tiyatrosu Youtube kanalında her hafta yeni bir bölümle izleyicileri bekliyor.