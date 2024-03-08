  1. Anasayfa
  2. Kültür-sanat
  3. Zeynep Güneş oyunculuğuyla tam not aldı

Zeynep Güneş oyunculuğuyla tam not aldı

Yayınlanma:
Zeynep Güneş oyunculuğuyla tam not aldı
Daha önce bir çok Dizi ve Sinema filmlerinde sanat yönetmeni olarak görev yapan Zeynep Güneş, geçtiğimiz gün bir reklam filminde hem sanat yönetmeni, hemde oyuncu olarak yer alarak yönetmen İhsan Taş’tan tam not aldı.

“Zeytin Ana” reklam filminde; Vahdet Çakar, Metin Yıldırım, Nilüfer Kurt, Kadir Gültekin ve Ece Baykal gibi ünlü isimlerle kamera karşısına geçen Zeynep Güneş, sergilediği başarılı oyunculuğuyla hem rol arkadaşlarından, hemde reklam filmini çeken yönetmen İhsan Taş’tan tam not aldı.

Çocukluğundan beri hayallerini süsleyen oyunculukta hedefine emin adımlarla ilerleyen güzel oyuncu, başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar, büyülü güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yıllardır bir çok projelerde sanat yönetmeni olarak görev yapan güzel oyuncu Zeynep Güneş, kamera arkasında elde ettiği başarıları, kamera önünde de sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Kültür-sanat
'Female Soul - Kadın Ruhu' Sergisi Kaş Sanat Galerisi'nde!
'Female Soul - Kadın Ruhu' Sergisi Kaş Sanat Galerisi'nde!
Ritmik Harmoni Sergisi Açıldı
Ritmik Harmoni Sergisi Açıldı
Baba-kız aynı reklamda
Baba-kız aynı reklamda
Oyunculuğunu reklam filminde de gösterdi
Oyunculuğunu reklam filminde de gösterdi
Çarpıcı Kadınların Hayat Öyküleri
Çarpıcı Kadınların Hayat Öyküleri
Kusur ve Melis Gürsel’in Solo Resim&Heykel Sergisi Açıldı
Kusur ve Melis Gürsel’in Solo Resim&Heykel Sergisi Açıldı
Ayşegül Asar, yeni filmiyle iddialı geliyor
Ayşegül Asar, yeni filmiyle iddialı geliyor