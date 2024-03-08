Zeynep Güneş oyunculuğuyla tam not aldı

“Zeytin Ana” reklam filminde; Vahdet Çakar, Metin Yıldırım, Nilüfer Kurt, Kadir Gültekin ve Ece Baykal gibi ünlü isimlerle kamera karşısına geçen Zeynep Güneş, sergilediği başarılı oyunculuğuyla hem rol arkadaşlarından, hemde reklam filmini çeken yönetmen İhsan Taş’tan tam not aldı.

Çocukluğundan beri hayallerini süsleyen oyunculukta hedefine emin adımlarla ilerleyen güzel oyuncu, başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar, büyülü güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yıllardır bir çok projelerde sanat yönetmeni olarak görev yapan güzel oyuncu Zeynep Güneş, kamera arkasında elde ettiği başarıları, kamera önünde de sürdürmeyi hedefliyor.