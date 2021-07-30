ZEYNEP BASTIK’TAN ROMANTİK ŞARKI: “SEN BEN”

Sözü, müziği ve aranjesi Serhat Şensesli’ye ait olan, Zeynep Bastık’ın “SEN BEN” adlı yeni şarkısının klibi sözleri kadar romantik. Klip; geçtiğimiz haftalarda dünya evine girdiği eşi Tolga Akış’ın gözünden çekilen görüntülerden ve bu görüntülerin Bastık’a, düğünde sürpriz şekilde izletildiği duygusal anlardan hazırlandı. Klipte ayrıca; düğünde çifti yalnız bırakmayan konuklar da yer aldı.

Zeynep Bastık’ın “Sen Ben” adlı single çalışması Hype Music etiketiyle 30 Temmuz Cuma itibariyle tüm dijital platformlarda ve klibi Zeynep Bastık YouTube kanalında yayında!